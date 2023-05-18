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ຂ່າວສານ

ຮັບ ແລະ ສົ່ງອັດຖິນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ ລາວ 96 ຊຸດກັບຄືນເມືອປະເທດ

ນີ້ແມ່ນຈຳນວນນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດເຊິ່ງກອງທ້ອນໂຮມອັດຖິ - ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ເງະອານ ຊອກຫາ ແລະ ທ້ອນໂຮມອັດຖິໃນລະດູແລ້ງ 2022 – 2023.
ພິທີມອບ - ຮັບ, ສວດມົນພາວະນາ ແລະ ສົ່ງອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 16-17 ພຶດສະພາ, ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ໄດ້ຈັດພິທີມອບ - ຮັບ, ສວດມົນພາວະນາ ແລະ ສົ່ງອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ 3 ແຂວງ, ຄື: ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄຊສົມບູນ ແລະ ຊຽງຂວາງ ໃນສະໄໝຕ່າງໆກັບເມືອ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນຈຳນວນນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດເຊິ່ງກອງທ້ອນໂຮມອັດຖິ - ກອງບັນຊາການທະຫານແຂວງ ເງະອານ ຊອກຫາ ແລະ ທ້ອນໂຮມອັດຖິໃນລະດູແລ້ງ 2022 – 2023.

        ທີ່ພິທີສວດມົນພາວະນາໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງເຈົ້າ ແຂວງໆ ຊຽງຂວາງ, ຫົວໜ້າຄະນະປະຕິບັດງານພິເສດແຂວງ ຊຽງຂວາງ ສີວິໄລ ແສງຈະເລີນ ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນດາທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດໄດ້ອຸທິດສ່ວນທັງຊີວິດຂອງຕົນເພື່ອພາລະກິດປະຕິວັດ ລາວ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ການປະຕິວັດຂອງ 2 ປະເທດ ເວົ້າລວມ; ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ໃນອະດີດຕະການ ກໍຄືໃນປະຈຸບັນ ທີ່ຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພາລະກິດການປະຕິວັດຂອງ ລາວ ເວົ້າລວມ ແລະ 3 ແຂວງເວົ້າສະເພາະ…

        ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ການນຳບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ ແລະ ກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ 2 ປະເທດ ໄດ້ປະຕິບັດພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນໄຫວ້ບູຊາກ່ອນທີ່ສົ່ງອັດຖິບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດກັບເມືອປະເທດ ຜ່ານດ່ານຊາຍແດນສາກົນ ນ້ຳກັນ - ຊຽງຂວາງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂຮງ​ໝໍ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ລາວ ຫວຽດ​ນາມ ແຂວງ ຊຽງ​ຂວາງ

ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໂຮງ​ໝໍ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ລາວ ຫວຽດ​ນາມ ແຂວງ ຊຽງ​ຂວາງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຢູ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ປະເທດ ລາວ ໄດ້ດຳເນີນພິທີເປີດນຳໃຊ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.
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