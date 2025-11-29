ຂ່າວສານ
ຮັບຮູ້ສຽງເວົ້າຂອງເດັກນ້ອຍໃນການສ້າງນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກົມປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໄຊເບີ ແລະ ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງ (ກະຊວງຕຳຫຼວດ) ໄດ້ຈັດພິທີຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງເດັກນ້ອຍກ່ຽວກັບໂຄງການປົກປ້ອງ ແລະ ໜູນຊ່ວຍເດັກນ້ອຍໃນສະພາບແວດລ້ອມອິນເຕີເນັດໃນໄລຍະ 2026 – 2030. ເຫດການໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຄືເວທີປາໄສທາງການເພື່ອແນໃສ່ຮັບຮູ້, ຮັບເອົາ ແລະ ສັງລວມຄຳເຫັນຂອງເດັກນ້ອຍໃນທົ່ວປະເທດ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ນັບແຕ່ວັນທີ 11 – 20 ພະຈິກ, ກົມປ້ອງກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໄຊເບີ ແລະ ການປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີສູງກໍ່ໄດ້ສົມທົບກັບສະມາຄົມປົກປ້ອງສິດທິເດັກ ຫວຽດນາມ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ປະຕິບັດການມທາບທາມຄຳເຫັນ ແລະ ຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງເດັກນ້ອຍເກືອບ 2.800 ຄົນຢູ່ 16 ແຂວງ, ນະຄອນ.
ໃນໂຄງການ, ພວກນ້ອງໆນັກຮຽນຢູ່ຫຼາຍແຂວງ, ນະຄອນໄດ້ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍເກືອບ 2.800 ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການທາບທາມຄຳເຫັນໄດ້ປະຕິບັດສິດເຂົ້າຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍໃນການສ້າງນະໂຍບາຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເດັກນ້ອຍ. ພວກນ້ອງໆສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຢ່າງປອດໄພກ່ວາ, ໄດ້ປະກອບທັກສະ ໃນການປ້ອງກັນຕົວເອງຕື່ມອີກ ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມສະພາບແວດລ້ອມດີຈີຕອນ… ພວກນ້ອງກໍ່ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງວິສາຫະກິດ ໃນການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍໃນສະພາບແວດລ້ອມອິນເຕີເນັດ.