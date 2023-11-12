ຂ່າວສານ
ຮັບປະກັນວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃຫ້ກອງປະຊຸມ AP-11
ວັນທີ 10 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສູນກາງສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ຈັດການຝືກອົບຮົມວຽກງານການຕ່າງປະເທດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ ສະພາກາແດງ ແລະ ກາຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຄັ້ງທີ 11 (AP - 11) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ອົງການສູນກາງສະພາກາແດງ, ຜູ້ອາສາສະໝັກ ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານຕ້ອນຮັບຮັບໃຊ້ຜູ້ແທນໃນໄລຍະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ແຕ່ວັນທີ 20 - 23 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາກາແດງ ຫວຽດນາມ ຈັດກອງປະຊຸມສະພາກາແດງ ແລະ ກາຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຄັ້ງທີ 11 (AP - 11)ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອາຊີ - ປາຊີຟິກ: ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັບມືກັບ ວິນາດຕະກຳ”. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນ 4 ປີເທື່ອໜຶ່ງ, ແມ່ນເຫດການສຳຄັນຂອງຂະບວນການໃນພາກພື້ນ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອແນະນຳ, ໂຄສະນາກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດ, ວັດທະນະທຳ, ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ.