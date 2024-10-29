ຂ່າວສານ
ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມດ້ານເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໝົດທຸກຄົນ
ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ຕຸລາ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຂອງຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະການປະຕິບັດນະໂຍບາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມແຕ່ປີ 2015 ຮອດທ້າຍປີ 2023.
ຕາມທ່ານ ຫວູຮົ່ງແທັງ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການເສດຖະກິດສະພາແຫ່ງຊາດ ແລ້ວ, ໃນປີ 2023 – 2024, ລັດຖະບານໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບສຳຄັນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງເຖິງການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ.
ເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 1 ຫ້ອງເຮືອນ ໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍຜູ້ມີລາຍຮັບຕ່ຳ, ກຳມະກອນເຂດອຸດສາຫະກຳໄລຍະ 2021 – 2030, ຄືດັ່ງຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ທ່ານ ມາຍວັນຫາຍ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ແທັງຮວາ, ສະເໜີວ່າ:
“ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຕິດຄັດໃນການປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ ໃນຂົງເຂດລົງທຶນທີ່ດິນ, ການວາງແຜນຜັງ. ປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ມີລາຍຮັບຕ່ຳ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ ໄດ້ສຳຜັດກັບນະໂຍບາຍໄດ້ດີກວ່າ”.