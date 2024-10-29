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ຂ່າວສານ

ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມດ້ານເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໝົດທຸກຄົນ

ໃນປີ 2023 – 2024, ລັດຖະບານໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບສຳຄັນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງເຖິງການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ.
(ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15) (ພາບ: quochoi.vn)

ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ຕຸລາ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປຶກສາຫາລືຢູ່ຫໍປະຊຸມກ່ຽວກັບບົດລາຍງານຂອງຄະນະຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະການປະຕິບັດນະໂຍບາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມແຕ່ປີ 2015 ຮອດທ້າຍປີ 2023.

ຕາມທ່ານ ຫວູຮົ່ງແທັງ, ຫົວໜ້າກຳມາທິການເສດຖະກິດສະພາແຫ່ງຊາດ ແລ້ວ, ໃນປີ 2023 – 2024, ລັດຖະບານໄດ້ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບສຳຄັນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງເຖິງການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ.

ເພື່ອປະຕິບັດເປົ້າໝາຍກໍ່ສ້າງເຮືອນຢູ່ສັງຄົມໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 1 ຫ້ອງເຮືອນ ໃຫ້ແກ່ເປົ້າໝາຍຜູ້ມີລາຍຮັບຕ່ຳ, ກຳມະກອນເຂດອຸດສາຫະກຳໄລຍະ 2021 – 2030, ຄືດັ່ງຮ່າງມະຕິວ່າດ້ວຍສືບຕໍ່ຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ການພັດທະນາເຮືອນຢູ່ສັງຄົມທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ທ່ານ ມາຍວັນຫາຍ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ແທັງຮວາ, ສະເໜີວ່າ:

“ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງຕິດຄັດໃນການປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ ໃນຂົງເຂດລົງທຶນທີ່ດິນ, ການວາງແຜນຜັງ. ປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ມີລາຍຮັບຕ່ຳ, ກຳມະກອນ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຮືອນຢູ່ສັງຄົມ ໄດ້ສຳຜັດກັບນະໂຍບາຍໄດ້ດີກວ່າ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ​່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 75 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອຂອງ ຄະ​ນະ​ພົ​ວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສູນ​ກາງ​ພັກ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ​່ວມ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 75 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ມູນ​ເຊື້ອຂອງ ຄະ​ນະ​ພົ​ວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສູນ​ກາງ​ພັກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກກອມມູນູດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 75 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂອງຄະນະພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສູນກາງພັກ (01/11/1949 - 01/11/2024).
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