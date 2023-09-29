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ຂ່າວສານ

ຮັດ​ແໜ້ນ​ສາ​ຍ​ພົວ​ພັນສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ເປັນ​ມູນ​ເຊື້ອ​ແບບ​ພິ​ເສດ ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ກູ​ບາ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ​ອີກ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກັນຍາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອຳນາດການປົກຄອງປະຊາຊົນ, ປະທານສະພາແຫ່ງລັດ ກູບາ Esteban Lazo Hernández.
ການປະດັບຫຼຽນໄຊ Carlos Manuel de Cesesspespeedes ໃຫ້ແກ່ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ (ພາບ: VOV)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອແບບພິເສດ ກັບພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ກູບາ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງຍູ້ແຮງການສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນຫຼາຍຝ່າຍ; ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນຂອງກັນກ່ຽວກັບບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ; ສອງຝ່າຍເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ກຳນົດຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

ສອງຝ່າຍກໍຖືວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນບັນດາກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ແລະ ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ຕົກລົງເຫັນດີຈະຈັດກອງປະຊຸມລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະສະພາສອງປະເທດໃນປີໜ້າ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກູບາ Esteban Lazo Hernández  ເນັ້ນໜັກວ່າ ກູບາ ຖືການຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນກັບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ; ພ້ອມທັງມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຕ້ອນຮັບບັນດາຄະນະວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສຶກສາກາລະໂອກາດລົງທຶນຢູ່ ກູບາ.

ການປະດັບຫຼຽນໄຊ Carlos Manuel de Cesesspespeedes ໃຫ້ແກ່ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ (ພາບ: VOV)

ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອຳນາດການປົກຄອງ ປະຊາຊົນ, ປະທານສະພາແຫ່ງລັດ ກູບາ Esteban Lazo Hernandez  ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊ Carlos Manuel de Cesesspespeedes ໃຫ້ແກ່ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ມອບຫຼາຍຫຼຽນໄຊອັນສູງສົ່ງໃຫ້ແກ່ການນຳ, ອະດີດການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກ​ສຶກ​ສາລາວ ເຊື່ອມ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ຜ່ານ​ລາຍ​ການ Homestay

ນັກ​ສຶກ​ສາລາວ ເຊື່ອມ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ຜ່ານ​ລາຍ​ການ Homestay

ພາຍຫຼັງ 3 ປີທີ່ຢຸດຊົ່ວຄາວຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ - 19, ໄລຍະຜ່ານມາໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ T78 ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຕາແສງເທາະລົກ, ເມືອງຝຸກເທາະ, ຮ່າໂນ້ຍຈັດລາຍການ“ສົ່ງນັກສຶກສາລາວໄປຢູ່ນຳຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນ” ສົກປີ 2022 – 2023. ຜ່ານໂຄງການ ໂຮງຮຽນຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກນ້ອງນັກຮຽນສາມາດເພີ່ມຄວາມສາມາດດ້ານພາສາຫວຽດກໍ່ຄືເຂົ້າໃຈຫຼາຍກ່ວາກ່ຽວກັບຊີວິດດ້ານວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີຂອງປະຊາຊົນຫວຽດນາມ.
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