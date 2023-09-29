ຂ່າວສານ
ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກູບາ ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຢັ້ງຢືນວ່າ: ພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນມູນເຊື້ອແບບພິເສດ ກັບພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ກູບາ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີວ່າ ສອງຝ່າຍຕ້ອງຍູ້ແຮງການສົມທົບກັນຢູ່ບັນດາເວທີປາໄສສາກົນຫຼາຍຝ່າຍ; ສະໜັບສະໜູນຫຼັກໝັ້ນຂອງກັນກ່ຽວກັບບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ; ສອງຝ່າຍເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ກຳນົດຂົງເຂດຮ່ວມມືຈຸດສຸມ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ຮ່ວມທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ລະປະເທດ.
ສອງຝ່າຍກໍຖືວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນບັນດາກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ແລະ ບັນດາອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ; ຕົກລົງເຫັນດີຈະຈັດກອງປະຊຸມລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະສະພາສອງປະເທດໃນປີໜ້າ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກູບາ Esteban Lazo Hernández ເນັ້ນໜັກວ່າ ກູບາ ຖືການຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນກັບ ຫວຽດນາມ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ; ພ້ອມທັງມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຕ້ອນຮັບບັນດາຄະນະວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ສຶກສາກາລະໂອກາດລົງທຶນຢູ່ ກູບາ.
ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອຳນາດການປົກຄອງ ປະຊາຊົນ, ປະທານສະພາແຫ່ງລັດ ກູບາ Esteban Lazo Hernandez ໄດ້ມອບຫຼຽນໄຊ Carlos Manuel de Cesesspespeedes ໃຫ້ແກ່ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ມອບຫຼາຍຫຼຽນໄຊອັນສູງສົ່ງໃຫ້ແກ່ການນຳ, ອະດີດການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ.