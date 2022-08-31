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ຂ່າວສານ

ຮັດແໜ້ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນແບບ​ພິ​ເສດ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ແລະ ກາ​ນ​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ກູ​ບາ

ວັນທີ 30 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Gerardo Penalver Portal ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 1 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກູບາ ເນື່ອງໃນໂອກາດຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ດຳເນີນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານການເມືອງ ຄັ້ງທີ VII ລະຫວ່າງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ.
  ການຕ້ອນຮັບ (ພາບ: baoquocte.vn)  

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ເລື່ອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ ຈະສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນດ້ານການເມືອງ ແລະ ການພົບປະຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງໄລຍະ 2022 – 2023; ຮັກສາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື; ພະຍາຍາມຍົກສູງການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກູບາ.

ທ່ານລັດຖະມົນການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ການພົບປະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ກໍຄືລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ວິສາຫະກິດ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນສອງຝ່າຍ; ສະເໜີຝ່າຍ ກູບາ ເອົາໃຈໃສ່, ເອື້ອຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳເນີນທຸລະກິດ, ລົງທຶນຢູ່ ກູບາ.

ສ່ວນທ່ານ Gerardo Penalver Portal ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 1 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກູບາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກູບາ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ; ຂອບໃຈຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ຍາມໃດກໍສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ກູບາ ໃນວິວັດການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ປະກາດຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະມາເຖິງ

ສປຊ ປະກາດຈຸດສຸມຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77 ຈະມາເຖິງ

ທີ່ສັບປະດາຂັ້ນສູງຂອງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຊຸດທີ 77, ຈຸດພົ້ນເດັ່ນສຳຄັນຂອງເຫດການ, ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະມຸກລັດ ແລະ ການນຳຈາກບັນດາປະເທດໃນໂລກນັບຮ້ອຍທ່ານ.
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