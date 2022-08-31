ຂ່າວສານ
ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນແບບພິເສດດ້ານການເມືອງ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ກູບາ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ເລື່ອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ ຈະສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນດ້ານການເມືອງ ແລະ ການພົບປະຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງໄລຍະ 2022 – 2023; ຮັກສາ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື; ພະຍາຍາມຍົກສູງການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ກູບາ.
ທ່ານລັດຖະມົນການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ການພົບປະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ກໍຄືລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ວິສາຫະກິດ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນສອງຝ່າຍ; ສະເໜີຝ່າຍ ກູບາ ເອົາໃຈໃສ່, ເອື້ອຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມດຳເນີນທຸລະກິດ, ລົງທຶນຢູ່ ກູບາ.
ສ່ວນທ່ານ Gerardo Penalver Portal ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ທີ 1 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກູບາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກູບາ ຍາມໃດກໍຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນທີ່ເປັນມູນເຊື້ອແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ; ຂອບໃຈຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ທີ່ຍາມໃດກໍສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ກູບາ ໃນວິວັດການປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.