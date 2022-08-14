ຂ່າວສານ
ຮັດແໜ້ນນຳ້ໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບລະຫວ່າງເຍົາວະຊົນ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ -ລາວ - ກຳປູເຈຍ
ຕອນຄຳ່ວັນທີ 13 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳເຍົາວະຊົນ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ປີ 2022. ລາຍການນອນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງໄວໜຸ່ມ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ “ປີສາມັກຄີ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022”, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາ ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ “ປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ 2022”, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ.
ທີ່ລາຍການ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຈັດຕັ້ງລາຍການ, ການເຄື່ອນໄຫວມີຄວາມໝາຍສຳລັບ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ - ອະນຸຊົນ ຂອງ 3 ປະເທດ, ຍົກຕົວຢ່າງຄືງານມະໂຫລານເຍົາວະຊົນ - ອະນຸຊົນ 3 ປະເທດ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ຫວັງວ່າ, ບັນດານ້ອງໆເຍົາວະຊົນ - ອະນຸຊົນ ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນານຳ້ໃຈແທດຈິງ, ອົບອຸ່ນ, ດີງາມກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ຊາວ ຫວຽດນາມ, ກ່ຽວກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ຮັກແພງແຂກຄົນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບັນດານ້ອງເຍົາວະຊົນ - ອະນຸຊົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານມະໂຫລານຄັ້ງນີ້ ຈະກາຍເປັນບັນດານັກການທູດ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການ ພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດລະຫວ່າງ 3 ປະເທດກ່ວາອີກ.