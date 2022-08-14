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ຂ່າວສານ

ຮັດແໜ້ນນຳ້ໃຈສາມັກຄີ, ມິດຕະພາບລະຫວ່າງເຍົາວະຊົນ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ -ລາວ - ກຳປູເຈຍ

ທີ່ລາຍການ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຈັດຕັ້ງລາຍການ, ການເຄື່ອນໄຫວມີຄວາມໝາຍສຳລັບ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ - ອະນຸຊົນ ຂອງ 3 ປະເທດ, ຍົກຕົວຢ່າງຄືງານມະໂຫລານເຍົາວະຊົນ - ອະນຸຊົນ 3 ປະເທດ
  ການສະແດງສິລະປະຂອງພວກນ້ອງເຍົາວະຊົນ - ອະນຸຊົນ 3 ປະເທດ (ພາບ:TTXVN)  

ຕອນຄຳ່ວັນທີ 13 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳເຍົາວະຊົນ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ປີ 2022. ລາຍການນອນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງໄວໜຸ່ມ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ -  ກຳປູເຈຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ “ປີສາມັກຄີ ມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022”, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາ ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ “ປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ 2022”, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ.

ທີ່ລາຍການ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຈັດຕັ້ງລາຍການ, ການເຄື່ອນໄຫວມີຄວາມໝາຍສຳລັບ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ - ອະນຸຊົນ ຂອງ 3 ປະເທດ, ຍົກຕົວຢ່າງຄືງານມະໂຫລານເຍົາວະຊົນ - ອະນຸຊົນ 3 ປະເທດ, ທ່ານ ຫວໍວັນເຖືອງ ຫວັງວ່າ, ບັນດານ້ອງໆເຍົາວະຊົນ - ອະນຸຊົນ ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາ ແລະ ພັດທະນານຳ້ໃຈແທດຈິງ, ອົບອຸ່ນ, ດີງາມກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ຊາວ ຫວຽດນາມ, ກ່ຽວກັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ຮັກແພງແຂກຄົນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບັນດານ້ອງເຍົາວະຊົນ - ອະນຸຊົນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມງານມະໂຫລານຄັ້ງນີ້ ຈະກາຍເປັນບັນດານັກການທູດ, ສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການ ພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດລະຫວ່າງ 3 ປະເທດກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໜູນຊ່ວຍ ຮ່າໂນ້ຍ ສ້າງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງຈຳນວນໜຶ່ງ

ໜູນຊ່ວຍ ຮ່າໂນ້ຍ ສ້າງຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງຈຳນວນໜຶ່ງ

ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2022, ກົມຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ) ສົມທົບກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ຝ່າຍ ການາດາ ດຳເນີນໂຄງການຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານເພື່ອພັດທະນາ, ຈັດຕັ້ງພິທີລົງນາມ ແລະ ເລີ່ມປະຕິບັດແຜນການສົມທົບກັນໜູນຊ່ວຍ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຕ່ອງໂສ້ຄຸນຄ່າຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ປ່າໄມ້ ແລະ ສິນໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງຈຳນວນໜຶ່ງ.
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