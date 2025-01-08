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ຂ່າວສານ

ຮັກ​ສາ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່ມ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ໄວ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ.
ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິເຮືອງ ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຜ່ານຜ່າບັນດາການຜັນແປທີ່ສັບສົນ, ຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້ຂອງສະພາບການໂລກນັ້ນ, ການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ປີ 2024 ບັນລຸ 7,09%, ລື່ນກາຍຄາດໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ວາງອອກ. ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດຕົວເລກສະຖິຕິເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄຕມາດທີ IV ແລະ ປີ 2024  ທີ່ດຳເນີນໃນວັນທີ 06 ມັງກອນ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິເຮືອງ ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າຂອງປີ 2024 ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈສຳຄັນເພື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ປີ 2025 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຈະເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວໃນການເຕີບໂຕ ແລະ ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ໄລຍະ 5 ປີ 2021 – 2025 ດ້ວຍໝາກຜົນສູງສຸດ. ປີ 2024, ການຜະລິດອຸດສາຫະກຳມີບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ ເມື່ອມູນຄ່າຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ 8,32%, ສູງກວ່າປີ 2023 ແມ່ນ 5,34% ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ. ການສົ່ງອອກສິນຄ້າເຕີບໂຕ 14,3%. CPI ທັງປີ 2024 ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,63% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2023, ບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ວາງອອກ. ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,6% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ, ສູງກວ່າລະດັບເພີ່ມຂຶ້ນ 5,4% ຂອງປີ 2023. ທ່ານນາງ ຫງວຽນທິເຮືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານອັນສຳຄັນເພື່ອສາມາດບັນລຸໄດ້ຄາດໝາຍການເຕີບໂຕໃນປີ 2025 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການາດາ Justin Trudeau ຖະແຫລງລາອອກຈາກຕຳແຫນ່ງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການາດາ Justin Trudeau ຖະແຫລງລາອອກຈາກຕຳແຫນ່ງ

ທ່ານ Justin Trudeau ໄດ້ຖະແຫລງ ລາອອກຈາກຕຳແຫນ່ງໃນຖານະແມ່ນຜູ້ນຳຫນ້າພັກເສລີ ແລະ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການາດາ ເມື່ອຫົວຫນ້າພັກຄົນໃຫມ່ຫາກໍ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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