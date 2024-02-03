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ຂ່າວສານ

ຮັກສາວັດທະນະທຳຂອງຊາດຜ່ານບັນດາພິທີກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອໃນໂອກາດບຸນເຕັດ

ສູນອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ຍັງຈັດງານວາງສະແດງຮີດຄອງປະເພນີໃນບຸນເຕັດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ພິທີບຸນເຕັດໃນພະລາຊະວັງ.
ພິທີປ່ອຍປາສົ່ງເທວະດາຄຸ້ມຄອງເຕົາໄຟແມ່ນຈຸດວັດທະນະທຳມາແຕ່ດົນນານຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ວັນທີ 02 ກຸມພາ (ກົງກັບວັນທີ 23 ເດືອນ 12 ປີເຖາະ), ພິທີສົ່ງອັດປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບອັນໃໝ່ ດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຫຼາຍຢ່າງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດ ຮ່ວາງແທງ ທັງລອງ (ຮ່າໂນ້ຍ). ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ, ຢູ່ຫໍ ກິງທຽນ, ຜູ້ຕາງໜ້າການນຳນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ພ້ອມກັບຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ທຳພິທີຖະຫວາຍເທວະດາຄຸ້ມຄອງເຕົາໄຟ ແລະ ພິທີປຸກຕົ້ນກະຖິນຢູ່ຕໍ່ໜ້າປະຕູໂຂງທິດໃຕ້ພະລາຊະວັງ (ດວານມົນ).

ພ້ອມກັບການປະຕິບັດພິທີກຳພະລາຊະວັງດັ່ງກ່າວ, ສູນອະນຸລັກຮັກສາມໍລະດົກ ທັງລອງ - ຮ່າໂນ້ຍ ຍັງຈັດງານວາງສະແດງຮີດຄອງປະເພນີໃນບຸນເຕັດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ພິທີບຸນເຕັດໃນພະລາຊະວັງ.

ໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ພະລາຊະວັງ ເຫວະ, ສູນອະນຸລັກຮັກສາມໍລະກົດກຸງເກົ່າ ເຫວະ ໄດ້ຈັດພິທີປຸກຕົ້ນກະຖິນຕາມຮີດຄອງປະເພນີຂອງພະລາຊະວັງໃນເມື່ອກ່ອນໃນສະໄໝເຈົ້າຊີວິດ ຫງວຽນ. ທ່ານ ຫງວຽນເຟືອກຫາຍຈູງ, ຮອງຫົວໜ້າສຸນອະນຸລັກຮັກສາກຸງເກົ່າ ເຫວະ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ໂດຍແຕກຕ່າງກັບພິທີປຸກຕົ້ນກະຖິນໃນໝູ່ປະຊາຊົນ, ພິທີປຸກຕົ້ນກະຖິນຂອງພະລາຊະວັງມີຄວາມໝາຍພິເສດ. ໃນພະລາຊະວັງໄດ້ປຸກຕົ້ນກະຖິນທີ່ສົ່ງສັນຍານຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບຸນເຕັດວຽນມາແລ້ວ, ລາຊະວົງໄດ້ມັດກາຈ້ຳຂຶ້ນຕົ້ນກະຖິນ ເປັນສັນຍາລັກໃຫ້ເລື່ອງຢຸດການເຮັດວຽກ, ເລີ່ມພັກຍາມບຸນເຕັດ. ຈົນຮອດເວລາລາຊະວົງກັບເມືອເຮັດວຽກ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເອົາຕົ້ນກະຖິນລົງ, ເອົາກາຈ້ຳນັ້ນເລີ່ມເຮັດວຽກຍາມຕົ້ນປີໃໝ່.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຊີນ ພົບ​ປະ​ກັບລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຫຼາຍ​ປະ​ເທດ

ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸ່ຍ​ແທັງ​ເຊີນ ພົບ​ປະ​ກັບລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຫຼາຍ​ປະ​ເທດ

ວັນທີ 1 ແລະ 2 ກຸມພາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ-ອີຢູ ຄັ້ງທີ 24 ແລະ ເວທີປາໄສລັດຖະມົນຕີມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ-ປາຊີຟິກ ຄັ້ງທີ 3 ຢູ່ ບຣຸກແຊນ ປະເທດແບນຊິກ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີຫຼາຍປະເທດ.
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