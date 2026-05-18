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ຂ່າວສານ

ຮອດ​ປີ 2030, 75% ມາດ​ຕ​ະ​ຖານ ຫວຽດ​ນາມ ກົມ​ກຽວ​ກັບ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ

ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສ້າງ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ສ້າງວິ​ຊາ​ຊີບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສຸດ 5.000 ເທື່ອຄົນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ, ຂະ​ແໜງ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ.
  ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫາກໍ່ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 876 ກ່ຽວກັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຍຸດທະສາດມາດຕະການແຫ່ງຊາດໄລຍະ 2026-2035(ພາບ: VGP)  

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫາ​ກໍ່​ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ເລກ​ທີ 876 ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຫ້​ສັດ​ຕະ​ຍາ​ບັນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄລ​ຍະ 2026-2035. ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ມາດ​ຕະ​ການ​ສາ​ກົນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເປີດ​ໂປ່ງ, ກົມ​ກຽວ​ກັບ ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ, ສວມ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ລະ​ບອບ​ລະ​ບຽບ​ການ​ອ່ອນ​ຂອງ​ຊາດ, ເປັນ​ເຄື່ອງ​ມື​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ແລະ ພື້ນ​ຖານ​ເຕັກ​ນິກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ລັດ. ພ້ອມ​ທັງ​ຊຸກ​ຍູ້​ເພື່ອ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ກາຍ​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ຫັນ​ເປັນ​ສີ​ຂຽວ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ.

ຕາມ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ເປົ້າ​ໝາຍ​ໄລ​ຍະ 2026-2030, ສູ້​ຊົນ 75% ມາດ​ຕະ​ການ ຫວຽດ​ນາມ ກົມ​ກຽວ​ກັບ​ມາດ​ຕະ​ການ​ສາ​ກົນ, 100% ເກນ​ແບ່ງ​ປະ​ເພດ​ ທຽບ​ເທົ່າ​ກັບ​ການ​ແບ່ງ​ປະ​ເພດ​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຂອງ​ເກນ​ແບ່ງ​ປະ​ເພດ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ. ສູ້​ຊົນ​ມີ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ຄະ​ນະ​ເຕັກ​ນິກ​ທີ່ທຽບ​ເທົ່າ ກັບ ISO, IEC, ITU… ທຸກ​ໆ​ປີ, ມີ 50.000 ໃບ​ຢັ້ງ​ຢຶນ​ສອດ​ຄ່ອງ​ມາດ​ຕະ​ຖານ, ມາດ​ຕະ​ຖານ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກ, ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຢ່ງ​ໜ້ອຍ​ສຸດ ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເຂົ້າ​ເຖິງ ແລະ ໝູ​ນ​ໃຊ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ ​ຫວຽດ​ນາມ.

ບຳ​ລຸງ​ສ້າງ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສ້າງ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ ແລະ ບຳ​ລຸງ​ສ້າງວິ​ຊາ​ຊີບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ໃຫ້​ແກ່​ພະ​ນັກ​ງານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສຸດ 5.000 ເທື່ອຄົນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ, ຂະ​ແໜງ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອີ​ຣານ ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ເສດ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ອີ​ຣານ ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ເສດ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

​ຣານ ຢັ້ງ​ຢືນ ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແມ່ນ​ບໍ່​ສາ​ມາດຍອມ​ຮັບ​ໄດ້, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ໃນ​ນັ້ນ ບໍ່​ມີເງື່ອນ​ໄຂ ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຕ້ານ ອີ​ຣານ.
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