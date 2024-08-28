ຂ່າວສານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ: ແຕ່ລະອົງການສື່ມວນຊົນ ຕ້ອງສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສະເພາະຂອງຕົນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນວຽກງານສື່ມວນຊົນ. ນະທີ່ນີ້, ການນຳກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ກໍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບແຜນການຜັນຂະຫຍາຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແຜນການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ 1 ປິ ແຫ່ງການປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ; ເສດຖະກິດສື່ມວນຊົນ…
ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ມອບດອກໄມ້ອວຍພອນວັນສ້າງຕັ້ງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 79 ປີ (7 ກັນຍາ 1945 – 7 ກັນຍາ 2024) ແລະ 79 ປີ ແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ (28 ສິງຫາ 1945 – 28 ສິງຫາ 2024), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີວ່າ: ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ສ່ອງແສງບັນດາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ນັກຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດ ດ້ວຍຫຼາຍແງ່ມູນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາອົງການຮຽບຮຽງນະໂຍບາຍທີ່ຫຼາຍຊ່ອງທາງເພື່ອຮັບຟັງ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກໍ່ເຜີຍແຜ່ວຽກງານກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ກໍຄືປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເອກະສານຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ.