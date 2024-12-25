ຂ່າວສານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍມິງເຊີນ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕາລີ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທີ່່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ Andrew Goledzinowski ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ ເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງການທູດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປຶກສາຫາລືຜ່ານບັນດາກົນໄກເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການດຳເນີນງານໄລຍະ 2024 – 2027. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ ອົດສະຕາລີ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ, ເຊັ່ນ: ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ.
ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Andrew Goledzinowski ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກໍຄື ຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຖືວ່າ ນີ້ກໍແມ່ນຈຸດເວລາເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່ ດ້ວຍບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນຫຼາຍຂົງເຂດຮ່ວມມື, ເຊັ່ນ: ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການສຶກສາ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ແຮ່ທາດທີ່ຈຳເປັນ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ…; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ເຖິງວ່າຢູ່ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃດ ກໍຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ.