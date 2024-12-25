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ຂ່າວສານ

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸ່ຍ​ມິງ​ເຊີນ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ ອົດສະຕາລີ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ, ເຊັ່ນ: ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຕ້ອນຮັບທ່ານ Andrew Goledzinowski ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ (ພາບ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 24 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທີ່່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານ  Andrew Goledzinowski ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາ ເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງການທູດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປຶກສາຫາລືຜ່ານບັນດາກົນໄກເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ແລະ ໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການດຳເນີນງານໄລຍະ 2024 – 2027. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ ອົດສະຕາລີ ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍການບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ, ຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນບັນດາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຫາກໍພົ້ນເດັ່ນ, ເຊັ່ນ: ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ປັນຍາປະດິດ.

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Andrew Goledzinowski ຢັ້ງຢືນວ່າ ລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຈັດແບ່ງແຫຼ່ງກຳລັງໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກໍຄື ຊຸກຍູ້ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຖືວ່າ ນີ້ກໍແມ່ນຈຸດເວລາເພື່ອໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃໝ່ ດ້ວຍບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນຫຼາຍຂົງເຂດຮ່ວມມື, ເຊັ່ນ: ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການສຶກສາ, ການເຊື່ອມຕໍ່, ແຮ່ທາດທີ່ຈຳເປັນ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ…; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ເຖິງວ່າຢູ່ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃດ ກໍຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD

ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD

ກຸ້ງ ແລະ ປາຈາ ແມ່ນສິນຄ້າສອງຊະນິດຫຼັກແຫຼ່ງປະກອບເຖິງ 60% ເຂົ້າໃນວົງເງິນສົ່ງອອກ.
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