ຂ່າວສານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໋າຍ ຕ້ອນຮັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍີ່ປຸ່ນ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ເຮັດວຽກຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມອະນາຄົດຂອງ ອາຊີ ຄັ້ງທີ 29, ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໋າຍ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຜູ້ວ່າການລັດ Gunma, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການກຸ່ມບໍລິສັດ Idemitsu ແລະ ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO).
ໃນການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Yamamoto Ichita, ຜູ້ວ່າການລັດ Gunma, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໋າຍ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນສອງປະເທດ ເມື່ອສອງຝ່າຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 100 ຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳສຳຄັນຕ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ້ຢ່າງແຮງ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Sakai Noriaki, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການກຸ່ມບໍລິສັດ Idemitsu, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໋າຍ ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີ, ເປີດກ້ວາງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລົງທຶນ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດຫັນປ່ຽນພະລັງງານ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ໜູນຊ່ວຍຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມເລິກເຊິ່ງກ່ວາເຂົ້າໃນລະບົບການສະໜອງຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄ໋າຍ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Harada Hidenori, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ MOECO.