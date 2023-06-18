ຂ່າວສານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ: ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ການຊຳລະທີ່ບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກົມຊຳລະທະນາຄານແຫ່ງລັດໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ, ຊຳລະໂດຍອັດສະລິຍະ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາສັງຄົມ”. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໃນລາຍການ ວັນບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ 16 ມິຖຸນາ ປີ 2023 ນີ້.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຄຸ້ມຄອງ, ວິສາຫະກິດ… ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນໃນການຊຳລະໂດຍອັດສະລິຍະ, ພ້ອມທັງເຮັດແຈ້ງຜົນປະໂຫຍດ, ຊອກຫາມາດຕະການເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງສັງຄົມບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕີລາຄາສູງຂະແໜງທະນາຄານເປັນເຈົ້າການເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກາດໃຊ້, ສະເໜີບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຊຸກຍູ້ການຊຳລະບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ; ຕີລາຄາສູງການສົມທົບກັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ແໜ້ນແຟ້ນຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ; ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງສື່ມວນຊົນ, ສື່ສານ ໃນການໂຄສະນາ, ແຜ່ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສ້າງຄວາມລຶງເຄີຍບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈແຈ້ງຜົນປະໂຫຍດຂອງການຊຳລະບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ”.