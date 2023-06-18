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ຂ່າວສານ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ: ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ການຊຳລະທີ່ບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ

ກອງປະຊຸມ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຄຸ້ມຄອງ, ວິສາຫະກິດ… ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນໃນການຊຳລະໂດຍອັດສະລິຍະ.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 16 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກົມຊຳລະທະນາຄານແຫ່ງລັດໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຳມະນາດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນ, ຊຳລະໂດຍອັດສະລິຍະ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາສັງຄົມ”. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໃນລາຍການ ວັນບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ 16 ມິຖຸນາ ປີ 2023 ນີ້.

        ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານ, ນັກຄຸ້ມຄອງ, ວິສາຫະກິດ… ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບົດບາດ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນໃນການຊຳລະໂດຍອັດສະລິຍະ, ພ້ອມທັງເຮັດແຈ້ງຜົນປະໂຫຍດ, ຊອກຫາມາດຕະການເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງສັງຄົມບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕີລາຄາສູງຂະແໜງທະນາຄານເປັນເຈົ້າການເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາ, ປະກາດໃຊ້, ສະເໜີບັນດາກົນໄກນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຊຸກຍູ້ການຊຳລະບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ; ຕີລາຄາສູງການສົມທົບກັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ແໜ້ນແຟ້ນຂອງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ; ການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງສື່ມວນຊົນ, ສື່ສານ ໃນການໂຄສະນາ, ແຜ່ກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສ້າງຄວາມລຶງເຄີຍບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈແຈ້ງຜົນປະໂຫຍດຂອງການຊຳລະບໍ່ໃຊ້ເງິນສົດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກວັງວົນຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ

ຫວຽດນາມ ມີຄວາມວິຕົກວັງວົນຕໍ່ບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຢັ້ງຢືນວ່າ UNCLOS 1982 ສວມບົດບາດແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື ແລະ ການກະທຳຂອງປະເທດຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກບົນທະເລ.
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