ຂ່າວສານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ຕ້ອນຮັບຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Huawei
ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລືວກວາງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ຈາງເຈິງ ຈວຽນ, ຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Huawei ຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Huawei ຈາງເຈິງ ຈວຽນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: Huawei ໄດ້ສະຫງວນຈຳນວນເງິນ 23,2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາ, ກວມເອົາ 23% ຍອດລາຍຮັບໃນປີ 2023, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດນຳໜ້າທົ່ວໂລກໃນຂົງເຂດຄື: 5G, ປັນຍາປະດິດ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກຳລັງຄວາມສາມາດດີຈີຕອນ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, Huawei ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມື, ເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາສັນຍາອິນເຕີເນັດ 5G, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດ, ຫັນເປັນສີຂຽວ… ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍບັນດາໝາກຜົນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງ Huawei ໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດ ແລະ ຫັນຜະລິດຕະພັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍການບໍລິການ, ກໍ່ຄືການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຂອງ Huawei ຢູ່ ຫວຽດນາມ; ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ: ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ໃນນັ້ນມີ ຈີນ ມາລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດທີ່ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບັນດານັກລົງທຶນ ມີທ່າແຮງຄື: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ໂທລະຄົມ, ປັນຍາປະດິດ.