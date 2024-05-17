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ຂ່າວສານ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ຕ້ອນຮັບຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Huawei

Huawei ໄດ້ສະຫງວນຈຳນວນເງິນ 23,2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາ, ກວມເອົາ 23% ຍອດລາຍຮັບໃນປີ 2023.
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ຕ້ອນຮັບຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Huawei

ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລືວກວາງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ຈາງເຈິງ ຈວຽນ, ຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Huawei ຮັບຜິດຊອບພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Huawei ຈາງເຈິງ ຈວຽນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: Huawei ໄດ້ສະຫງວນຈຳນວນເງິນ 23,2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ວຽກງານການຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາ, ກວມເອົາ 23% ຍອດລາຍຮັບໃນປີ 2023, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດນຳໜ້າທົ່ວໂລກໃນຂົງເຂດຄື: 5G, ປັນຍາປະດິດ, ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກຳລັງຄວາມສາມາດດີຈີຕອນ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, Huawei ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມມື, ເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາສັນຍາອິນເຕີເນັດ 5G, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດ, ຫັນເປັນສີຂຽວ… ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

        ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລືວກວາງ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍບັນດາໝາກຜົນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງ Huawei ໃນການພັດທະນາຕະຫຼາດ ແລະ ຫັນຜະລິດຕະພັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍການບໍລິການ, ກໍ່ຄືການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືຂອງ Huawei ຢູ່ ຫວຽດນາມ; ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ: ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ໃນນັ້ນມີ ຈີນ ມາລົງທຶນເຂົ້າບັນດາຂົງເຂດທີ່ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບັນດານັກລົງທຶນ ມີທ່າແຮງຄື: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫັນເປັນສີຂຽວ, ໂທລະຄົມ, ປັນຍາປະດິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສິງ​ກະ​ໂປ ​ຄົນ​ໃໝ່ Lawrence Wong ເຂົ້າ​ພິ​ທີສາ​ບານ​ຕົວ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສິງ​ກະ​ໂປ ​ຄົນ​ໃໝ່ Lawrence Wong ເຂົ້າ​ພິ​ທີສາ​ບານ​ຕົວ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ

ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Lawrence Wong ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທີ 4 ຂອງ ສິງກະໂປ, ໄດ້ເຂົ້າພິທີສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ທຳນຽບ Istana.
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