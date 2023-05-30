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ຂ່າວສານ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ພວຍພອນພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນຢູ່ ບັກນິງ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ດ້ວຍບົດບາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງຕົນ ພະມະຫາອາຈານ ທິກແທັງຢຸງ ແລະ ພະອາຈານ ທິກດຶກທຽນ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ.
  (ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ອວຍພອນຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງ, ພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ຢູ່ວັດ ຮາມລອງ)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງ, ພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸນວິສາຂະບູຊາ, ພສ 2567 (ປີ 2023), ຢູ່ວັດ ຮາມລອງ (ບ້ານ ນາມເຊີນ, ນະຄອນ ບັກນິງ) ແລະ ວັດ ເຟີດຕິກ (ເມືອງ ຕຽນຢູ, ແຂວງ ບັກນິງ).

        ທີ່ບັນດາສະຖານທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໄດ້ອວຍພອນໃຫ້ພະມະຫາອາຈານ ທິກແທັງຢຸງ, ເຈົ້າອາວາດວັດ ຮາມລອງ ແລະ ພະອາຈານ ທິກດຶກທຽນ, ເຈົ້າອາວາດວັດ ເຟີດຕິກ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ມີຍົດສັກຕຳແໜ່ງ, ພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນໃນແຂວງ ຈົ່ງມີສຸດຂະພາບເຂັ້ມແຂງ, ຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ, ບັນລຸຜົນງານຫຼາຍຢ່າງໃນວຽກງານສາສະໜາ, ຕ້ອນຮັບວັນບູນວິສາຂະບູຊາດ້ວຍຄວາມສະຫງົບສຸກ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປາດຖະໜາວ່າ ດ້ວຍບົດບາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງຕົນ ພະມະຫາອາຈານ ທິກແທັງຢຸງ ແລະ ພະອາຈານ ທິກດຶກທຽນ ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງກຸ່ມກ້ອນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ, ລະດົມພະສົງສຳມະເນນ, ພຸດທະສາສະນິກກະຊົນປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງສະມາຄົມພຸດທະສາສະໜາ ຫວຽດນາມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສານກ່ຽວກັບປະເທດ ຫຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ

ສານກ່ຽວກັບປະເທດ ຫຽດນາມ ພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືຫຼາຍດ້ານກັບບັນດາປະເທດ, ເປີດກຳລັງໜູນ ແລະ ກາລະໂອກາດໃໝ່ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ.
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