Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມບິ່ງມິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ SDI

ໃນຍຸກສະໄໝປະຈຸບັນ, ການຄ້າສາກົນສວມບົດບາດແກ່ນສານ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
  (ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິ່ງມິນ)  

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) Borge Brende, ວັນທີ 23 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິ່ງມິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນດ້ວຍຖານະເປັນແຂກຖືກເຊີນພິເສດ ທີ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບກຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDI) ໂດຍ WEF ຈັດຂຶ້ນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສັບປະດາຂັ້ນສູງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 77.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ, ໃນຍຸກສະໄໝປະຈຸບັນ, ການຄ້າສາກົນສວມບົດບາດແກ່ນສານ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ນະໂຍບາຍການຄ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົມເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕການຄ້າເສດຖະກິດທຳມະດາເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕ້ອງຮັບປະກັນລັກສະນະຍືນຍົງກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດກວມລວມໃຫ້ທຸກຄົນອີກດ້ວຍ. ຈາກແງ່ມູມຊຸກຍູ້ບັນດາບັນຫາຄື: ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຕ້ອງສວມບົດບາດໃຈກາງ; ສ້າງນະໂຍບາຍການຄ້າມີລັກສະນະກວມລວມ; ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດທີ່ຄາດບໍ່ໄດ້ຂອງລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ ອີ່ງໃສ່ກົດໝາຍ, ຄວາມເສລີ, ຍຸຕິທຳ, ກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ກວມລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປປ.ເກົາຫຼີ ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ

ສປປ.ເກົາຫຼີ ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ

ວັດຖຸບິນເຊິ່ງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ຫາກໍ່ຍິງນັ້ນ ອາດຈະແມ່ນລູກສອນໄຟນຳວິຖີ, ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຕົກຢູ່ນອກເຂດເສດຖະກິດຈຳເພາະ (EEZ) ຂອງ ຍີປຸ່ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top