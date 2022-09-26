ຂ່າວສານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມບິ່ງມິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ SDI
ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) Borge Brende, ວັນທີ 23 ກັນຍາ, ຢູ່ນະຄອນ ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິ່ງມິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນດ້ວຍຖານະເປັນແຂກຖືກເຊີນພິເສດ ທີ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບກຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDI) ໂດຍ WEF ຈັດຂຶ້ນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສັບປະດາຂັ້ນສູງກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 77.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນວ່າ, ໃນຍຸກສະໄໝປະຈຸບັນ, ການຄ້າສາກົນສວມບົດບາດແກ່ນສານ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. ນະໂຍບາຍການຄ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົມເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕການຄ້າເສດຖະກິດທຳມະດາເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງຕ້ອງຮັບປະກັນລັກສະນະຍືນຍົງກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດກວມລວມໃຫ້ທຸກຄົນອີກດ້ວຍ. ຈາກແງ່ມູມຊຸກຍູ້ບັນດາບັນຫາຄື: ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຕ້ອງສວມບົດບາດໃຈກາງ; ສ້າງນະໂຍບາຍການຄ້າມີລັກສະນະກວມລວມ; ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດທີ່ຄາດບໍ່ໄດ້ຂອງລະບົບການຄ້າຫຼາຍຝ່າຍ ອີ່ງໃສ່ກົດໝາຍ, ຄວາມເສລີ, ຍຸຕິທຳ, ກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ກວມລວມ.