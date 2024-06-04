ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ - ຍີ່ປຸ່ນ - ສ.ເກົາຫຼີ ຈະຊ້ອມຮົບຮ່ວມ“Freedom Edge” ຄັ້ງທຳອິດ
ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ມີການພົບປະ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ບັນດາມາດຕະການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຄວາມໝັ້ນຄົງສາມຝ່າຍ, ໃນນັ້ນ ສຸມໃສ່ເຂົ້າການເປີດກວ້າງຂອບເຂດການຊ້ອມຮົບຮ່ວມໃນປີນີ້. ການພົບປະກັນໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນອກການສົນທະນາ Shangri-La ຄັ້ງທີ 21 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ສິງກະໂປ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 2 ມິຖຸນາ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ Shin Won-sik ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ທ່ານ Lloyd Austin (ອາເມລິກາ )ແລະ ທ່ານ Minoru Kihara (ຍີ່ປຸ່ນ) ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະເລີ່ມຕົ້ນການຊ້ອມຮົບຮ່ວມສາມຝ່າຍ ທີ່ມີຊື່ວ່າ “Freedom Edge” ໃນລະດູຮ້ອນປີນີ້, ໃນນັ້ນ “Freedom” ແມ່ນຄຳສັບທຳອິດໃນການຊ້ອມຮົບຮ່ວມສອງຝ່າຍ “Freedom Shield” ລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ສ.ເກົາລີ, ສ່ວນ “Edge” ແມ່ນຄຳສຸດທ້າຍໃນການຊ້ອມຮົບຮ່ວມ “Keen Edge” ລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.