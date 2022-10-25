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ຂ່າວສານ

ອົດສະຕາລີ ແລະ UNICEF ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍວັກຊິນກັນໂຄວິດ-19 ຈຳນວນ 4,2 ລ້ານໂດສ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ

ອົງການນີ້ສົມທົບກັບລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ສະໜອງວັກຊິນກັນໂຄວິດ - 19 ຂອງ Pfizer – BioiNTech ຈຳນວນ 4,2 ລ້ານໂດສ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ
  ອົດສະຕາລີ ແລະ UNICEF ກໍ່ມອບລົດໂອໂຕເກັບຄວາມເຢັນ (ພາບ: UNICEF Vietnam)  

ວັນທີ 24 ຕຸລາ, ກອງທຶນສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອເດັກ (UNICEF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອົງການນີ້ສົມທົບກັບລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ສະໜອງວັກຊິນກັນໂຄວິດ - 19 ຂອງ Pfizer – BioiNTech ຈຳນວນ 4,2 ລ້ານໂດສ ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໃນໂຄງການຮ່ວມມືກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫວຽດນາມ. ໃນນັ້ນ, ວັກຊິນສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ 3 ລ້ານໂດສ ໄດ້ສົ່ງມາ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນເດືອນ ກັນຍາ ແລະ ວັກຊິນທີ່ສັກໃຫ້ເດັກ 1,2 ລ້ານໂດສ ໄດ້ສົ່ງມາ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ. ມາຮອດຈຸດເວລານີ້, ລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ໜູນຊ່ວຍວັກຊິນກັນໂຄວິດ -19 ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ທັງໝົດແມ່ນກວ່າ 26 ລ້ານໂດສ. ອົດສະຕາລີ ແລະ UNICEF ກໍ່ມອບລົດໂອໂຕເກັບຄວາມເຢັນ 5 ຄັນໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນອະນາໄມ ແລະ ກັນພະຍາດລະບາດວິທະຍາສູນກາງ ຮ່າໂນ້ຍ, ສະຖາບັນ Pasteur ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສະຖາບັນ Pasteur ຍາຈາງ ແລະ ສະຖາບັນອະນາໄມ ແລະ ກັນພະຍາດລະບາດວິທະຍາ ໄຕງວຽນ ຢູ່ ດັກລັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ການ​ຄ້າ - ການ​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ຍົກ​ສູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ການ​ຄ້າ - ການ​ລົງ​ທຶນ ຫວຽດ​ນາມ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ກ່​ວາ​ອີກ

ທ່ານປະທານສະພາສູງກຳປູເຈຍ Samdec Say Chhum ຢັ້ງຢືນວ່າ: ກຳປູເຈຍ ມີຄວາມຫວັງຈະສືບຕໍ່ສາມັກຄີ, ຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.
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