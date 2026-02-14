Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ອົງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສ​າ​ກົນ ຫຼຸດ​ການຄາດ​ຄະ​ເນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ນ້ຳ​ມັນ​ບໍ່​ທົ່ວ​ໂລກ​ປີ 2026

ໃນບົດລາຍງານສະບັບວັນທີ 12 ກຸມພາ, ອົງການພະລັງງານສາກົນ (IEA) ໄດ້ຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນບໍ່ທົ່ວໂລກໃນປີນີ້ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 850.000 ຖັງ ຕໍ່ວັນ, ບັນລຸປະມານ 104,87 ລ້ານຖັງຕໍ່ວັນ.
  ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນນ້ຳມັນ ຢູ່ໜອງ Maracaibo, ແຂວງ Cabimas, ເວເນຊູເອລາ (ພາບ: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)  

ເປັນອັນວ່າ ລະດັບຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນບໍ່ທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບການດັດປັບຕ່ຳກວ່າ 80.000 ຖັງຕໍ່ວັນ ເມື່ອທຽບໃສ່ການຄາດຄະເນທີ່ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາໃນເດືອນກ່ອນ. ເລື່ອງ IEA ຫຼຸດລະດັບຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບຖືວ່າ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກເລື່ອງເພີ່ມລາຄາໄປເຖິງການບໍລິໂພກ.

        ກໍຕາມບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່, 8 ປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການບັນດາປະເທດສົ່ງອອກນ້ຳມັນບໍ່ (OPEC) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື (ກຸ່ມ OPEC+) ໄດ້ຍົກປະລິມານການຜະລິດໃນເດືອນມັງກອນ 2026 ຂຶ້ນຕື່ມອີກ 90.000 ຖັງຕໍ່ວັນ, ຂຶ້ນເປັນ 33,18 ລ້ານຖັງຕໍ່ວັນ, ສູງກວ່າປະມານ 310.000 ຖັງຕໍ່ວັນ ເມື່ອທຽບໃສ່ໂຄຕາທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

