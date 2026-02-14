ຂ່າວສານ
ອົງການພະລັງງານສາກົນ ຫຼຸດການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນບໍ່ທົ່ວໂລກປີ 2026
ເປັນອັນວ່າ ລະດັບຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການນ້ຳມັນບໍ່ທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບການດັດປັບຕ່ຳກວ່າ 80.000 ຖັງຕໍ່ວັນ ເມື່ອທຽບໃສ່ການຄາດຄະເນທີ່ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາໃນເດືອນກ່ອນ. ເລື່ອງ IEA ຫຼຸດລະດັບຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຄວາມຕ້ອງການທົ່ວໂລກໄດ້ຮັບຖືວ່າ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກເລື່ອງເພີ່ມລາຄາໄປເຖິງການບໍລິໂພກ.
ກໍຕາມບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່, 8 ປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການບັນດາປະເທດສົ່ງອອກນ້ຳມັນບໍ່ (OPEC) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື (ກຸ່ມ OPEC+) ໄດ້ຍົກປະລິມານການຜະລິດໃນເດືອນມັງກອນ 2026 ຂຶ້ນຕື່ມອີກ 90.000 ຖັງຕໍ່ວັນ, ຂຶ້ນເປັນ 33,18 ລ້ານຖັງຕໍ່ວັນ, ສູງກວ່າປະມານ 310.000 ຖັງຕໍ່ວັນ ເມື່ອທຽບໃສ່ໂຄຕາທີ່ໄດ້ວາງອອກ.