ຂ່າວສານ
ອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານທຸກຂັ້ນສຸມໃສ່ຍົກສູງສະມັດຕະພາບແຮງງານ ແລະ ການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນກຳມະກອນສາກົນຄົບຮອບ 140 ປີ (1886 – 2026) ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍປະທານກຳມະບານຂັ້ນຮາກຖານທີ່ດີເດັ່ນໃນວຽກງານສົນທະນາ ແລະ ເຈລະຈາລວມໝູ່ 2026. ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງບາງໜ້າທີ່ຂອງກຳມະບານທຸກຂັ້ນ.
“ຕ້ອງສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊຶມ, ປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 11, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ກຳມະບານ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 14 ແລະ ລາຍການ, ແຜນການປະຕິບັດງານຂອງທັງສະໄໝ, ຂອງແຕ່ລະປີຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ກຳມະບານທຸກຂັ້ນຕ້ອງເຊື່ອມຊຶມໜ້າທີ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ສຸມໃສ່ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຍົກສູງສະມັດຕະພາບແຮງງານ ແລະ ການເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ; ນະວັດຕະກຳ, ປະຕິບັດການປະຢັດມັດທະຍັດ, ປ່ຽນໃໝ່ທ່າທີການເຮັດວຽກ, ໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ປັນຍາປະດິດຢ່າງແຮງ. ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ.”