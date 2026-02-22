Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອີ​ຣານ ແຈ້ງ​ແຜນ​ການ​ກະ​ກຽມ​ຮ່ວມ​ເອ​ກະ​ສານ​ຂໍ້​ຕົ​ກ​ລົງ​ນິວ​ເຄຼຍ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວັນທີ 20 ກຸມພາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ Abbas Araghchi ໃຫ້ຮູ້ວ່າປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ອິດສະລາມ ນີ້ມີແຜນການຍົກອອກຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄຼຍ ກັບ ອາເມລິກາໃນ 2 – 3 ວັນຈະມາເຖິງ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ Abbas Araghchi (ພາບ: Tatyana Makeyeva/Pool via REUTERS)
ຕາມທ່ານແລ້ວ, ຮ່າງເອກະສານນີ້ ພາຍຫຼັງບັນດາການນຳອີຣານ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຈະໄດ້ສົ່ງໄປຍັງທ່ານ Steve Witkoff ທູດພິເສດຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ກຳນົດເວລາໃຫ້ອີຣານ ຕ້ອງບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄຼຍໃນໄລຍະເວລາ ແຕ່ 10 – 15 ວັນ, ຖ້າບໍ່ບັນລຸໄດ້ ບັນດາສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍຢ່າງແທ້ຈິງຈະເກີດຂຶ້ນ. ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ໄດ້ມີການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບສະເພາະກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເອີລົບ ແລະ ລັດເຊຍກ່ຽວກັບບັນດາການຜັນແປຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບການເຈລະຈານິວເຄຼຍຄັ້ງຕ່າງໆ ລະຫວ່າງ Tehran ແລະ Washington. ໃນການເຈລະຈາທາງໂທລະສັບກັບ ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງທ່ານ Sergey Lavrov,ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລື ສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ ຂອງໂຄງການນິວເຄຼຍອີຣານ, ໃນນັ້ນມີການພິຈາລະນາໝາກຜົນຂອງການພົບປະທາງອ້ອມລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ເຊີແນວ (ສະວິດ)”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ Trump ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຕຽ​ນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ, ປະ​ກາດ​ຍັງ​ຈັດ​ວາງ​ ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ 10%

ທ່ານ Trump ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຕຽ​ນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ, ປະ​ກາດ​ຍັງ​ຈັດ​ວາງ​ ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ 10%

ທ່ານ Donald Trump ຖືວ່າ, ສານບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ, ເນັ້ນໜັກວ່າການຕັດສິນຂອງ ສ່ວນຫຼາຍຜູ້ພິພາກສາ ອາດສາມາດກໍ່ຜົນກະທົບຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ຕໍ່ຄວາມສາມາດປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ອາເມລິກາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top