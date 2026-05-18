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ຂ່າວສານ

ອີ​ຣານ ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ເສດ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

​ຣານ ຢັ້ງ​ຢືນ ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແມ່ນ​ບໍ່​ສາ​ມາດຍອມ​ຮັບ​ໄດ້, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ໃນ​ນັ້ນ ບໍ່​ມີເງື່ອນ​ໄຂ ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຕ້ານ ອີ​ຣານ.
  ທ່ານ Esmaeil Baghaei ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າ​ງ​ປະ​ເທດ ອີ​ຣານ (ພາບ: REUTERS)  
ວັນ​ທີ 17 ພຶດ​ສະ​ພາ, ສື່ມວນ​ຊົນ​ອີ​ຣານ ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ວ່າ​ປະ​ເທດ​ນີ້​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຕອບ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຕໍ່​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ເຈ​ລະ​ຈາ 5 ຂໍ້​ເຊິ່ງ​ອີຣານ ໄດ້​ສ້າງຂຶ້ນ. ຄຳ​ຕອບ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ 5 ຂໍ້​ຂອງ​ອີຣານ, ກໍ່​ມີ 5ຂໍ້​ລະ​ອຽດ​ແມ່ນ: ບໍ່​ຊົດ​ເຊີຍ​ສົງ​ຄາມ ຫຼື ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່ ອີ​ຣານ, ອີ​ຣານ ຕ້ອງມອບ​ຈຳ​ນວນ urani ເສີມ​ມາ​ໄດ້​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃຫ້​ແກ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ​ຮາກ​ຖານ​ນິວ​ເຄຼຍ​ຂອງ​ອີ​ຣານພຽງ​ແຕ່ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ປ່ອຍ​ບໍ່​ເກີນ 25% ຈຳ​ນວນ​ຊັບ​ສິນຂອງ​ອີ​ຣານ ​ຖືກ​ອາ​ຍັດ​, ກ​ານ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄື​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເພື່ອ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ. ອີ​ຣານ ຢັ້ງ​ຢືນ ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃໝ່​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແມ່ນ​ບໍ່​ສາ​ມາດຍອມ​ຮັບ​ໄດ້, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ໃນ​ນັ້ນ ບໍ່​ມີເງື່ອນ​ໄຂ ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຕ້ານ ອີ​ຣານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບົດ​ຂ​ຽນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ: ແສງສະ​ຫວ່າງ ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເຍືອງ​ທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ​ເດີນ

ບົດ​ຂ​ຽນ​ຂອງ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ: ແສງສະ​ຫວ່າງ ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ເຍືອງ​ທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ​ເດີນ

ໃນ​ບົດ​ຂຽນ, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ​ ວັນ​ທີ 19 ພຶດ​ສະ​ພາ 2026 ແມ່ນ​ວັນ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 136 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ປະ​ທານ ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຜູ້​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ໃນ​ຈຸດ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ພິ​ເສດ.
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