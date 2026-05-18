ຂ່າວສານ ອີຣານ ສືບຕໍ່ປະຕິເສດເງື່ອນໄຂເຈລະຈາຂອງ ອາເມລິກາ 18/05/2026 ຣານ ຢັ້ງຢືນ ຄຳຮຽກຮ້ອງໃໝ່ຂອງ ອາເມລິກາ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້, ພິເສດແມ່ນໃນນັ້ນ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ຮັບປະກັນການສິ້ນສຸດການປະທະກັນຕ້ານ ອີຣານ. ທ່ານ Esmaeil Baghaei ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ (ພາບ: REUTERS) ວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ສື່ມວນຊົນອີຣານ ໄດ້ກຳນົດວ່າປະເທດນີ້ໄດ້ຮັບຄຳຕອບຂອງອາເມລິກາ ຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີເຈລະຈາ 5 ຂໍ້ເຊິ່ງອີຣານ ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ. ຄຳຕອບຂອງ ອາເມລິກາ ສຳລັບຂໍ້ສະເໜີ 5 ຂໍ້ຂອງອີຣານ, ກໍ່ມີ 5ຂໍ້ລະອຽດແມ່ນ: ບໍ່ຊົດເຊີຍສົງຄາມ ຫຼື ຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ອີຣານ, ອີຣານ ຕ້ອງມອບຈຳນວນ urani ເສີມມາໄດ້ຢູ່ລະດັບສູງໃຫ້ແກ່ ອາເມລິກາ, ອະນຸຍາດ ຮາກຖານນິວເຄຼຍຂອງອີຣານພຽງແຕ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວ, ປ່ອຍບໍ່ເກີນ 25% ຈຳນວນຊັບສິນຂອງອີຣານ ຖືກອາຍັດ, ການຢຸດຕິການປະທະກັນຊົ່ວຄາວຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຄືເງື່ອນໄຂເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການເຈລະຈາ. ອີຣານ ຢັ້ງຢືນ ຄຳຮຽກຮ້ອງໃໝ່ຂອງ ອາເມລິກາ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້, ພິເສດແມ່ນໃນນັ້ນ ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ຮັບປະກັນການສິ້ນສຸດການປະທະກັນຕ້ານ ອີຣານ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)