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ຂ່າວສານ

ອີ​ຢູ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ຫລື​​​ຄຳສະ​ເໜ​ີ​ໃໝ່ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ​​ລາ​ຄາ​ເພ​ດານ​ຂອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ອາຍ​ແກັດ

ອີຢູ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄຳສະເໜີໃໝ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງລາຄາເພດານຂອງນ້ຳມັນອາຍແກັດ ກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມວິສາມັນບັນດາລັດຖະມົນຕີພະລັງງານຂອງກຸ່ມ ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ ຈະມາເຖິງ.
  ບໍ່ນ້ຳມັນອາຍແກັດ Bovanenkovo ຢູ່ເກາະ Yamal, ລັດເຊຍ (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ວັນທີ 9 ທັນວາ, ສຳນັກຂ່າວສານ CTK ຂອງ ສ.ເຊັກໂກ, ປະເທດປະທານໝູນວຽນ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ), ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອີຢູ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄຳສະເໜີໃໝ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງລາຄາເພດານຂອງນ້ຳມັນອາຍແກັດ ກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມວິສາມັນບັນດາລັດຖະມົນຕີພະລັງງານຂອງກຸ່ມ ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ ຈະມາເຖິງ. ຕາມຄຳສະເໜີຫຼ້າສຸດຂອງ ເຊັກໂກ, ລະດັບລາຄາເພດານຂອງນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຈະແມ່ນ 220 ເອີໂຣ/MWh, ແທນໃຫ້ 275 ເອີໂຣ/MWh ຄືດັ່ງ ຄະນະກຳມະການເອີຣົບ ໄດ້ຄາດຄະເນກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ສະເໜີຂອງ ເຊັກໂກ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດສະມາຊິກ ອີຢູ ທັງໝົດ ແລະ ພວມໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່.

ໃນວັນດຽວກັນ, 26 ປະເທດ ອີຢູ ອື່ນ ກໍໄດ້ສົ່ງໃບສະເໜີປະນີປະນອມກ່ຽວກັບລາຄາເພດານ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຖືວ່າ ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງບາງປະເທດທີ່ຄັດຄ້ານ. ບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວທາງການທູດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄຳສະເໜີລວມນີ້ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ຍອມຮັບໄດ້ຢ່າງງ່າຍກວ່າ ແຕ່ກໍບໍ່ແນ່ນອນວ່າຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກລັດຖະມົນຕີພະລັງງານຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອີຢູ ຫຼືບໍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຫວຽດ​ນາມ ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເຂດ​ທະ​ເລ​​ຫມູ່​ເກາະ

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ໃນຍຸດທະຍາດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ການທ່ອງທ່ຽວທະເລໝູ່ເກາະແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຮູບແບບຜະລິດຕະພັນຕົ້ນຕໍ ໄດ້ກຳນົດນົດທິດໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ.
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