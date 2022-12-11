ຂ່າວສານ
ອີຢູ ປຶກສາຫາຫລືຄຳສະເໜີໃໝ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງລາຄາເພດານຂອງນ້ຳມັນອາຍແກັດ
ວັນທີ 9 ທັນວາ, ສຳນັກຂ່າວສານ CTK ຂອງ ສ.ເຊັກໂກ, ປະເທດປະທານໝູນວຽນ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ), ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອີຢູ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄຳສະເໜີໃໝ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງລາຄາເພດານຂອງນ້ຳມັນອາຍແກັດ ກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນກອງປະຊຸມວິສາມັນບັນດາລັດຖະມົນຕີພະລັງງານຂອງກຸ່ມ ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ ຈະມາເຖິງ. ຕາມຄຳສະເໜີຫຼ້າສຸດຂອງ ເຊັກໂກ, ລະດັບລາຄາເພດານຂອງນ້ຳມັນອາຍແກັດ ຈະແມ່ນ 220 ເອີໂຣ/MWh, ແທນໃຫ້ 275 ເອີໂຣ/MWh ຄືດັ່ງ ຄະນະກຳມະການເອີຣົບ ໄດ້ຄາດຄະເນກ່ອນໜ້ານັ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂໍ້ສະເໜີຂອງ ເຊັກໂກ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດສະມາຊິກ ອີຢູ ທັງໝົດ ແລະ ພວມໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່.
ໃນວັນດຽວກັນ, 26 ປະເທດ ອີຢູ ອື່ນ ກໍໄດ້ສົ່ງໃບສະເໜີປະນີປະນອມກ່ຽວກັບລາຄາເພດານ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຖືວ່າ ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງບາງປະເທດທີ່ຄັດຄ້ານ. ບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວທາງການທູດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄຳສະເໜີລວມນີ້ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າ ຍອມຮັບໄດ້ຢ່າງງ່າຍກວ່າ ແຕ່ກໍບໍ່ແນ່ນອນວ່າຈະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກລັດຖະມົນຕີພະລັງງານຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອີຢູ ຫຼືບໍ.