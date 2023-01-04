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ຂ່າວສານ

ອີຢູ ໂຮມປະຊຸມກຸ່ມກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາສົມທົບກັນສຳລັບສະພາບການ ໂຄວິດ -19 ຂອງ ຈີນ

ອາທິດກ່ອນ, ສູນປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມໂລກລະບາດ ເອີລົບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສະເໜີບັນດາມາດຕະການສະກັດກັ້ນສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ຈີນ. ອົງການນີ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ບັນດາສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ ຈີນ
ຫ້ອງກວດພະຍາດໃນໂຮງໝໍແຫ່ງໜຶ່ງຂອງ ຈີນ (ພາບ:Xinhua/Yang Qing)

ຕາມແຈ້ງການຂອງ ຊູແອັດ, ເຊິ່ງເປັນປະທານໝູນວຽນຂອງສະພາສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ), ໄດ້ຍົກອອກມາໃນວັນທີ 2 ມັງກອນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດຂອງ ສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) ຈະຈັດການເຈລະຈາໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ ກ່ຽວກັບປະຕິກິລິຍາສົມທົບກັນສຳລັບການເພີ່ມທະວີບັນດາກໍລະນີຕິດໂຄວິດ - 19 ຢູ່ຈີນ.

ອາທິດກ່ອນ, ສູນປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມໂລກລະບາດ ເອີລົບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ສະເໜີບັນດາມາດຕະການສະກັດກັ້ນສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ຈີນ. ອົງການນີ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ບັນດາສາຍພັນໃໝ່ຢູ່ ຈີນ ອາດຈະມີຢູ່ ສະຫະພາບເອີລົບ ແລ້ວ ແລະ ປະຊາຊົນ ອີຢູ ໄດ້ສັກຢາກັນພະຍາດດ້ວຍອັດຕາສູງ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ມີ 17 ປະເທດ ອາຣັບ ໄດ້ຈັດວາງບັນດາເງື່ອນໄຂສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ຈີນ, ພາຍຫຼັງທີ່ ຈີນ ຕັດສິນໃຈເປີດປະຕູສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວໄປຕ່າງປະເທດໃນສະພາບການບັນດາກໍລະນີຕິດໂຄວິດ - 19 ຢູ່ປະເທດນີ້ຍັງສູງຢູ່.

ຢູ່ ອາເມລິກາ ໃຕ້, ວັນທີ 2 ມັງກອນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຈີເລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ຈີນ ທຸກໆຄົນ ທີ່ໄປຍັງປະເທດນີ້ຕ້ອງແຈ້ງໃບກວດ PCR ທີ່ມີຜົນລົບ. ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງກ່າວມີຜົນສັກສິດຮອດເດືອນ ມີນາ 2023.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ

ກອງປະຊຸມວິສາມັນເທື່ອທີ 2, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມັງກອນ

ຄາດວ່າ ມີມະຕິ 3 ສະບັບຈະໄດ້ຮັບຮອງເອົາ. ສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ພິຈາລະນາວຽກງານບຸກຄະລາກອນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂຶ້ນກັບສິດອຳນາດຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ
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