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ຂ່າວສານ

ອີຢູ ເຫັນດີຜັນຂະຫຍາຍຄະນະປະຕິບັດງານຕິດຕາມກວດກາດ່ານຊາຍແດນ Rafah ຄືນໃຫມ່

ອີຢູ ສ້າງຕັ້ງຄະນະປະຕິບັດງານພົນລະເຮືອນໃນປີ 2005 ເພື່ອຊ່ວຍຕິດຕາມກວດກາດ່ານຊາຍແດນ Rafah, ແຕ່ຄະນະປະຕິບັດງານນີ້ ຖືກຢຸດຕິໃນປີ 2007 ພາຍຫລັງຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດສ ຄວມຄຸມເຂດ ກາຊາ.
ດ່ານ ຊາຍແດນ Rafah ລະຫວ່າງເຂດ ກາຊາ ແລະເອຢິບ. (ພາບ:THX/TTXVN)

ວັນທີ 27 ມັງກອນ, ສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) ໄດ້ເຫັນດີຜັນຂະຫຍາຍຄະນະປະຕິບັດງານຕິດຕາມກວດກາດ່ານຊາຍແດນ Rafah ລະຫວ່າງເຂດ ກາຊາ ແລະ ເອຢິບ ຄືນໃຫມ່ ຄືດັ່ງສ່ວນຫນຶ່ງໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຮາມາດສ. ອີຢູ ສ້າງຕັ້ງຄະນະປະຕິບັດງານພົນລະເຮືອນໃນປີ 2005 ເພື່ອຊ່ວຍຕິດຕາມກວດກາດ່ານຊາຍແດນ Rafah, ແຕ່ຄະນະປະຕິບັດງານນີ້ ຖືກຢຸດຕິໃນປີ 2007 ພາຍຫລັງຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດສ ຄວມຄຸມເຂດ ກາຊາ.

ຜູ້ຕາງຫນ້າຂັ້ນສູງຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງອີຢູ, ທ່ານນາງ Kaja Kallas, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຢູ ໄດ້ເຫັນດີຜັນຂະຫຍາຍຄະນະປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວຄືນໃຫມ່. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ຄະນະປະຕິບັດງານຕິດຕາມກວດກາຢູ່ ດ່ານຊາຍແດນ Rafah ອາດຈະສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຫນູນຊ່ວຍຄຳສັ່ງຢຸດຍິງຢູ່ ເຂດ ກາຊາ. ຄະນະປະຕິບັດງານ ຈະເລີ່ມເຮັດວຽກແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2015. ສິ່ງນີ້ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຮັບບາດເຈັບຈຳນວນຫນຶ່ງອອກຈາກ ເຂດກາຊາ ເພື່ອໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.

ດ່ານຊາຍແດນ Rafah ຖືກປິດປະຕູໃນເດືອນ ພຶດສະພາປີ 2024ເມື່ອກອງທັບ ອິດສະຣາແອນ ຄວບຄຸມດ່ານຊາຍແດນນີ້ ທາງທິດເຂດກາຊາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ​ຖະ​ບານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽນ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ພັກ, ລັດ​ຖະ​ບານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖື, ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ເຊີດຊູຄຸນງາມຄວາມດີ, ການອຸທິດສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝຸຈ້ອງ, ການນຳດີເລີດ.
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