ຂ່າວສານ
ອີຢູ ເຫັນດີຜັນຂະຫຍາຍຄະນະປະຕິບັດງານຕິດຕາມກວດກາດ່ານຊາຍແດນ Rafah ຄືນໃຫມ່
ວັນທີ 27 ມັງກອນ, ສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) ໄດ້ເຫັນດີຜັນຂະຫຍາຍຄະນະປະຕິບັດງານຕິດຕາມກວດກາດ່ານຊາຍແດນ Rafah ລະຫວ່າງເຂດ ກາຊາ ແລະ ເອຢິບ ຄືນໃຫມ່ ຄືດັ່ງສ່ວນຫນຶ່ງໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ ລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອນ ແລະ ຮາມາດສ. ອີຢູ ສ້າງຕັ້ງຄະນະປະຕິບັດງານພົນລະເຮືອນໃນປີ 2005 ເພື່ອຊ່ວຍຕິດຕາມກວດກາດ່ານຊາຍແດນ Rafah, ແຕ່ຄະນະປະຕິບັດງານນີ້ ຖືກຢຸດຕິໃນປີ 2007 ພາຍຫລັງຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດສ ຄວມຄຸມເຂດ ກາຊາ.
ຜູ້ຕາງຫນ້າຂັ້ນສູງຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງອີຢູ, ທ່ານນາງ Kaja Kallas, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຢູ ໄດ້ເຫັນດີຜັນຂະຫຍາຍຄະນະປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວຄືນໃຫມ່. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ຄະນະປະຕິບັດງານຕິດຕາມກວດກາຢູ່ ດ່ານຊາຍແດນ Rafah ອາດຈະສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຫນູນຊ່ວຍຄຳສັ່ງຢຸດຍິງຢູ່ ເຂດ ກາຊາ. ຄະນະປະຕິບັດງານ ຈະເລີ່ມເຮັດວຽກແຕ່ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2015. ສິ່ງນີ້ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຮັບບາດເຈັບຈຳນວນຫນຶ່ງອອກຈາກ ເຂດກາຊາ ເພື່ອໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ.
ດ່ານຊາຍແດນ Rafah ຖືກປິດປະຕູໃນເດືອນ ພຶດສະພາປີ 2024ເມື່ອກອງທັບ ອິດສະຣາແອນ ຄວບຄຸມດ່ານຊາຍແດນນີ້ ທາງທິດເຂດກາຊາ.