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ຂ່າວສານ

ອີຢູ ບໍ່ຕໍ່ກຳນົດເວລາຄຳສັ່ງຫ້າມນຳເຂົ້າທັນຍາພືດຂອງ ຢູແກຼນ

ວັນທີ 15 ກັນຍາ ຄະນະກຳມະການເອີລົບ (EC) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຈະບໍ່ຕໍ່ກຳນົດເວລາຄຳສັ່ງຫ້າມນຳເຂົ້າທັນຍາພືດຂອງ ຢູແກຼນ ສຳລັບ 5 ປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງຂອງ ຢູແກຼນ ນັ້ນແມ່ນ ໂປໂລຍ, ບຸນກາຣີ, ຮຸງກາຣີ, ໂຣມານີ ແລະສະໂລວາກີ.
ພາບປະກອບ.Reuters

ຖະແຫລງການຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ ເນັ້ນຫນັກຢ່າງແຮງວ່າ ຍ້ອນມີການເຄື່ອນໄຫວປະສານງານ ແລະບັນດາມາດຕະການຊົ່ວຄາວ ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາແຕ່ວັນທີ 2 ພຶດສະພາປີ 2023, ບັນດາຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງສຳລັບຕະຫລາດຜະລິດຕະພັນກະເສດຢູ່ 5 ປະເທດສະມາຊິກໃກ້ກັບ ຢູແກຼນ ແມ່ນບໍ່ມີແລ້ວ.

ສະຫະພາບເອີລົບ ກໍ່ໄດ້ສ້າງບັນດາສາຍທາງບົກແທນທີ່ ຊື່ງໄດ້ເອີ້ນວ່າ ສາຍທາງສາມັກຄີ ເພື່ອໃຫ້ ຢູແກຼນ ນຳໃຊ້ສົ່ງອອກທັນຍາພືດພາຍຫລັງ ລັດເຊຍ ຖອນອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາພືດຢູ່ ທະເລດຳ ໂດຍ ສປຊ ເປັນອົງການໄກ່ເກ່ຍໃນເດືອນກໍລະກົດ. EC ໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ບັນດາມາfຕະການປະຈຸບັນ ຊື່ງຈະໝົດຜົນສັກສດິດໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ. ອີຢູ ຈະບໍ່ຈັດວາງບໍ່ວ່າຂໍ້ຈຳກັດໃດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ບັນດາມາດຕະການຂອງ ຢູແກຼນ ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ຢ້ຽມຢາມອາເມລິກາໃນສັບປະດາຈະມາເຖິງ

ປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ຢ້ຽມຢາມອາເມລິກາໃນສັບປະດາຈະມາເຖິງ

ວັນທີ 15 ກັນຍາ, ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບຂ່າວຄາວການຢ້ຽມຢາມອາເມລິກາ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ທ່ານ Volodymyr Zelensky ໃນສັບປະດາຈະມາເຖິງ.
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