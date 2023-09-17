ຂ່າວສານ
ອີຢູ ບໍ່ຕໍ່ກຳນົດເວລາຄຳສັ່ງຫ້າມນຳເຂົ້າທັນຍາພືດຂອງ ຢູແກຼນ
ຖະແຫລງການຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ ເນັ້ນຫນັກຢ່າງແຮງວ່າ ຍ້ອນມີການເຄື່ອນໄຫວປະສານງານ ແລະບັນດາມາດຕະການຊົ່ວຄາວ ທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາແຕ່ວັນທີ 2 ພຶດສະພາປີ 2023, ບັນດາຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງສຳລັບຕະຫລາດຜະລິດຕະພັນກະເສດຢູ່ 5 ປະເທດສະມາຊິກໃກ້ກັບ ຢູແກຼນ ແມ່ນບໍ່ມີແລ້ວ.
ສະຫະພາບເອີລົບ ກໍ່ໄດ້ສ້າງບັນດາສາຍທາງບົກແທນທີ່ ຊື່ງໄດ້ເອີ້ນວ່າ ສາຍທາງສາມັກຄີ ເພື່ອໃຫ້ ຢູແກຼນ ນຳໃຊ້ສົ່ງອອກທັນຍາພືດພາຍຫລັງ ລັດເຊຍ ຖອນອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງທັນຍາພືດຢູ່ ທະເລດຳ ໂດຍ ສປຊ ເປັນອົງການໄກ່ເກ່ຍໃນເດືອນກໍລະກົດ. EC ໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ບັນດາມາfຕະການປະຈຸບັນ ຊື່ງຈະໝົດຜົນສັກສດິດໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ. ອີຢູ ຈະບໍ່ຈັດວາງບໍ່ວ່າຂໍ້ຈຳກັດໃດ ເວັ້ນເສຍແຕ່ບັນດາມາດຕະການຂອງ ຢູແກຼນ ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ.