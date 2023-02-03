ຂ່າວສານ
ອີຊີ ຮັບຮູ້ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການແກ້ໄຂບັດເຫຼືອງ IUU
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ກຸມພາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັ້ງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ເຜີຍແຜ່ບັນດາໝາກຜົນການເຮັດວຽກກັບຄະນະກວດກາຂອງຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ ແລະ ແຜນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຕ້ານການຫາປາຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU).
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ກົມໃຫຍ່ສິນໃນນ້ຳ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທີ່ການເຮັດວຽກກັບຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2022, ຄະນະກວດກາຂອງຄະນະກຳມະການເອີລົບ (ອີຊີ) ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືຈິດໃຈສືບຕໍ່ປົວແປງ ແລະ ການເປີດອົກເປີດໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງ ອີຊີ. ປະຈຸບັນ, ກອບນິຕິກຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງສົມບູນແບບແລ້ວ, ສອດຄ່ອງກັບບັນດາມາດຕະຖານສາກົນ. ອີຊີ ກໍ່ຕີລາຄາສູງການສົມທົບກັນເປັນຢ່າງດີລະຫວ່າງອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU.
ກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ຈຸດສຸມໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກົມໃຫຍ່ສິນໃນນ້ຳ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ, ສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ້ອງຖິ່ນຄວບຄຸມກອງກ່ຳປັ່ນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ກວດສອບແຫຼ່ງກຳເນີດສິນໃນນ້ຳໃຫ້ຖືກຕາມຂໍ້ກຳນົດ…