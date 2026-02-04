ຂ່າວສານ ອິນໂດເນເຊຍ ແກ້ໄຂເຫດດິນເຊາະເຈື່ອນ ເຮັດໃຫ້ 80 ຄົນເສຍຊີວິດ 04/02/2026 ເຫດດິນເຊາະເຈື່ອນເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ ຢູ່ເຂດ Cisarua, ເມືອງ Bandung ຕາເວັນຕົກ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງ 158 ຄົນ, ບັງຄັບປະຊາຊົນ 564 ຄົນ ໃນ 164 ຄອບຄົວຕ້ອງອົບພະຍົບລີ້ໄພ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຊານຖືກເປເພຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 48 ຫຼັງ. ກຳລັງກູ້ໄພກູຊີບພວມຄົ້ນຫາ ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ (ພາບ: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)ວັນທີ 2 ກຸມພາ, ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບ ອິນໂດເນເຊຍ ສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊອກຫາຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ ໃນເຫດດິນເຊາະເຈື່ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຂວງ Java ຕາເວັນຕົກ ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ, ເມື່ອຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ວາ 80 ຄົນແລ້ວ. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຫ້ອງການຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບ Bandung ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລ່ຮອດເວລາ 11 ໂມງ 45 ນາທີຂອງວັນດຽວກັນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ບັນດາສົບທີ່ຄົ້ນພົບ ໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກຈາກສະຖານທີ່ເກີດເຫດແລ້ວ.ການເຄື່ອນໄຫວຄົ້ນຫາພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍວັດຖຸອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ ທັງດ້ວຍກຳລັງແຮງຄົນ ຍ້ອນຄວາມສ່ຽງ ດິນເຊາະເຈື່ອນຈະສືບຕໍ່ເກີດຂຶ້ນ. ເຫດດິນເຊາະເຈື່ອນເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ ຢູ່ເຂດ Cisarua, ເມືອງ Bandung ຕາເວັນຕົກ ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງ 158 ຄົນ, ບັງຄັບປະຊາຊົນ 564 ຄົນ ໃນ 164 ຄອບຄົວຕ້ອງອົບພະຍົບລີ້ໄພ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຮືອນຊານຖືກເປເພຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 48 ຫຼັງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)