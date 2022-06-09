ຂ່າວສານ
ອິນເດຍ ຖືຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຫຼັກແຫຼ່ງໃນນະໂຍບາຍການກະທຳມຸ່ງໄປສູ່ທິດຕາເວັນອອກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Rajnath Singh. ທີ່ການເຈລະຈາພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Rajnath Singh ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳສຳຄັນປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ແລະ ອິນເດຍຖືຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຫຼັກແຫຼ່ງໃນນະໂຍບາຍມຸ່ງໄປສູ່ທິດຕາເວັນອອກ.
ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບທິດທາງຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ຜັນຂະຫຍາຍເອກະສານ, ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ຮັບການລົງນາມ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ຮັກສາ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກ ສົນທະນາ, ປຶກສາຫາລື, ພົບປະແລກປ່ຽນເປັນຕົ້ນແມ່ນກົນໄກ ສົນທະນານະໂຍບາຍດ້ານປ້ອງກັນຊາດຂັ້ນຮອງລັດຖະມົນຕີ…
ກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ບັນຫາຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແບ່ງປັນທັດສະນະກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ,ປອດໄພ, ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ຜັນຂະຫຍາຍຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາເພື່ອບັນລຸກົດແຫ່ງການປະພຶດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນໂດຍໄວ.
ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມຖະແຫຼງການວິໄສທັດລວມກ່ຽວກັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ຮອດປີ 2030 ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍດ້ານພະລາທິການລະຫວ່າງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສອງປະເທດ.