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ຂ່າວສານ

ອິນ​ເດຍ ຖື​ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມືຫຼັກ​ແຫຼ່ງ​ໃນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ກະ​ທຳ​ມຸ່ງ​ໄປ​​ສູ່ທິດ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 – 10 ມິຖຸນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສ.ອິນເດຍ Rajnath Singh ມີການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ.
  ການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ກະຊວງການປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອິນເດຍ (ພາບ: baoquocte.vn)   

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານພົນເອກ ຟານວັນຢາງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Rajnath Singh. ທີ່ການເຈລະຈາພາຍຫຼັງພິທີຕ້ອນຮັບ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ Rajnath Singh ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເສົາຄ້ຳສຳຄັນປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ແລະ ອິນເດຍຖືຫວຽດນາມແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຫຼັກແຫຼ່ງໃນນະໂຍບາຍມຸ່ງໄປສູ່ທິດຕາເວັນອອກ.

ເມື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບທິດທາງຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື, ຜັນຂະຫຍາຍເອກະສານ, ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ຮັບການລົງນາມ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນທຸກຂັ້ນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ, ຮັກສາ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກ ສົນທະນາ, ປຶກສາຫາລື, ພົບປະແລກປ່ຽນເປັນຕົ້ນແມ່ນກົນໄກ ສົນທະນານະໂຍບາຍດ້ານປ້ອງກັນຊາດຂັ້ນຮອງລັດຖະມົນຕີ…

ກ່ຽວກັບສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ບັນຫາຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ, ສອງຝ່າຍໄດ້ແບ່ງປັນທັດສະນະກ່ຽວກັບລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ,ປອດໄພ, ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ, ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ຜັນຂະຫຍາຍຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາເພື່ອບັນລຸກົດແຫ່ງການປະພຶດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນໂດຍໄວ.

ສິ້ນສຸດການເຈລະຈາ, ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມຖະແຫຼງການວິໄສທັດລວມກ່ຽວກັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ອິນເດຍ ຮອດປີ 2030 ແລະ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍດ້ານພະລາທິການລະຫວ່າງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຂກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເດີນ​ທາງ​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່​ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ, ນີ້​ແມ່ນ​ສັນ​ຍານທີ່​ດີກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ

ແຂກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເດີນ​ທາງ​ມາ ຫວຽດ​ນາມ ເພີ່​ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ, ນີ້​ແມ່ນ​ສັນ​ຍານທີ່​ດີກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ

ຕາມກົມໃຫ່ຍທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ແຂກຕ່າງປະເທດເດີນທາງມາ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2022 ບັນລຸ 172,9 ພັນເທື່ອຄົນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 70,6% ເມືຶ່ອທຽບໃສ່ເດືອນກ່ອນ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 12,8 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.
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