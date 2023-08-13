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ຂ່າວສານ

ອິນໂດເນເຊຍ ເຊີ້ອເຊີນການນຳໂລກ ແລະ ບັນດາອົງການສາກົນ 27 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43

ຈາກາຕາ ກໍ່ປາດຖະໜາວ່າ: ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານງານກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ແລະ ທະນາຄານໂລກ (WB) ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຊຶ່ງແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42 ຢູ່ Labuan Bajo ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2023

ວັນທີ 11 ສິງຫາ, ອິນໂດເນເຊຍ, ປະເທດປະທານ ອາຊຽນ 2023, ປະກາດວ່າ ປະເທດນີ້ໄດ້ເຊື້ອເຊີນການນຳໂລກ ແລະ ບັນດາອົງການສາກົນ 27 ທ່ານມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ແຕ່ວັນທີ 5 – 7 ກັນຍາ, ໃນນັ້ນມີການນຳບັນດາປະເທດ, ຄື: ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສ ເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ. ຈາກາຕາ ກໍ່ປາດຖະໜາວ່າ: ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານງານກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ແລະ ທະນາຄານໂລກ (WB) ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຊຶ່ງແນໃສ່ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສິດທິຜົນລະບອບລະບຽບການຂອງ ອາຊຽນ ເພື່ອຊ່ວຍອົງການນີ້ຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນ 20 ປີຈະມາເຖິງ.       

ໃນເວລາ 3 ວັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo ຈະເປັນປະທານກອງປະຊຸມ 12 ຄັ້ງ, ໃນນັ້ນ, ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43, ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ເຈລະຈາ ອິນເດຍ, ການາດາ, ສປຊ ແລະ ບັນດາອົງການອື່ນໆ; ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງ ອາຊີຕາເວັນອອກ (EAS) ຄັ້ງທີ 18…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະ​ກຽມ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 25 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ

ກະ​ກຽມ​ວາ​ລະ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 25 ຂອງ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ

ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິນເຫ້ວ ໄດ້ເປັນປະທານການປະຊຸມກະກຽມໃຫ້ແກ່ວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ.
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