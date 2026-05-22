ຂ່າວສານ
ອິດສະຣາແອັນ ເນລະເທດນັກເຄື່ອນໄຫວໃນກຳປັ່ນກູ້ຊ່ວຍ Sumud ໝົດທຸກຄົນ
ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ອິດສະຣາແອັນປະກາດວ່າໄດ້ເນລະເທດນັກເຄື່ອນໄຫວຕ່າງປະເທດທຸກຄົນ ທີ່ຖືກກຳລັງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບປະເທດນີ້ຈັບຕົວ ຈາກກຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າອຸປະຖຳໄປຍັງເຂດ ກາຊາ ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອິດສະຣາແອັນຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍ່ວ່າການລະເມີດໃດ ຕໍ່ຄຳສັ່ງປິດລ້ອມທະຫານເຮືອທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍສຳລັບ ກາຊາ. ແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອິດສະຣາແອັນ ດຳເນີນໄປພາຍຫຼັງປະຊາຄົມສາກົນ ມີປະຕິກິລະຍາທີ່ຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ວີດີໂອໂດຍທ່ານ Itamar Ben Gvir ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ອິດສະຣາແອັນ ເອົາລົງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃນນັ້ນ ໄດ້ເຢາະເຢີ້ຍບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກຈັບຕົວ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ກຳປັ່ນ 50 ລຳໄດ້ເດີນທາງຈາກ ຕວກກີ ເພື່ອແນໃສ່ທຳລາຍຄຳສັ່ງປິດລ້ອມຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ສຳລັບ ກາຊາ. ກຳລັງ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ເລີ່ມສະກັດກັ້ນຂະບວນກຳປັ່ນຢູ່ເກາະ ເມື່ອວັນທີ 18 ພຶດສະພາ ແລະ ຈັບຕົວນັກເຄື່ອນໄຫວ 430 ຄົນ.