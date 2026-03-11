Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ສືບ​ຕໍ່​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ເຂດ ກາ​ຊາ​ ເຮັດ​ໃຫ້ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ 6 ຄົນ

ການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ຖະຫຼົ່ມປືນໃຫຍ່ດ້ວຍລົດຖັງຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໃນວັນທີ 08 ມີນາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ.
  ອິດສະຣາແອັນ ສືບຕໍ່ບຸກໂຈມຕີເຂດ ກາຊາ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນ (ພາບ: REUTERS)  

ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍ Al-Shifa ຢູ່ນະຄອນ ກາຊາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການບຸກໂຈມຕີຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ໃກ້ບັນດາເຂດເຮືອນຕູບທີ່ມີປະຊາຊົນລີ້ໄພເປັນຈຳນວນຫຼາຍຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກນະຄອນ ກາຊາ ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຊາຍ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ, ໃນນັ້ນ ມີພະນັກງານການແພດ 01 ຄົນ.

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ສື່ມວນຊົນ ລີບັງ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ອິດສະຣາແອັນ ຈະສືບຕໍ່ບຸກໂຈມຕີເຂົ້າເຂດຊານເມືອງທາງທິດໃຕ້ນະຄອນຫຼວງ Beirut. ໃນຂະນະທີ່ ເຮັກໂບລາ ຖະແຫຼງໄດ້ປະທະກັນກັບກຳລັງ ອິດສະຣາແອັນ ທີ່ສົ່ງພົນເຂົ້າພາກຕາເວັນອອກ ລີບັງ. ຕາມກຳລັງ ເຮັກໂບລາ ແລ້ວ, ເຮືອບິນ ເຮລີກອັບເຕ 15 ລຳຂອງ ອິດສະຣາແອັນຈາກ ຊີຣີ ໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າ ລີບັງ ແລະ ຖືກຍິງຕົກ 01 ລຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສົນ​ທະ​ນາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ ອີ​ຣານ, ຢູ​ແກຼນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລັດ​ເຊຍ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສົນ​ທະ​ນາ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ ອີ​ຣານ, ຢູ​ແກຼນ

ການເຈລະຈາລະຫວ່າງການນຳສອງທ່ານໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍຈິດໃຈ “ແທດຈິງ, ກົງໄກກົງມາ ແລະ ມີລັກສະນະສ້າງສັນ”, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ສອງຝ່າຍກໍສະແດງຄວາມກຽມພ້ອມທີ່ຈະຮັກສາບັນດາການພົບປະເປັນປະຈຳໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top