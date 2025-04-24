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ຂ່າວສານ

ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງກອງ​ທັບ ມຽນ​ມາ ຕໍ່​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​​ໃຫ້​ແກ່​ຄຳ​ສັ່ງ​ຢຸດ​ຍິງ

ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງທີ່ໄດ້ໝົດຜົນສັກສິດໃນຄ່ຳຄືນຂອງວັນດຽວກັນ ຈະໄດ້ຕໍ່ກຳນົດເວລາຈົນຮອດວັນທີ 30 ເມສາ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການສືບຕໍ່ສ້າງສາ ແລະ ຟື້ນຟູປະເທດຄືນໃໝ່.
  ສະພາບການຢູ່ Mandalay, ມຽນມາ ພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ (ພາບ: THX/TTXVN)  

ໃນແຈ້ງການສະບັບອອກວັນທີ 22 ເມສາ, ອຳນາດການປົກຄອງກອງທັບ ມຽນມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງທີ່ໄດ້ໝົດຜົນສັກສິດໃນຄ່ຳຄືນຂອງວັນດຽວກັນ ຈະໄດ້ຕໍ່ກຳນົດເວລາຈົນຮອດວັນທີ 30 ເມສາ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການສືບຕໍ່ສ້າງສາ ແລະ ຟື້ນຟູປະເທດຄືນໃໝ່ ພາຍຫຼັງໄພພິບັດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທັງຊີວິດອິນຊີ ແລະ ວັດຖຸເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນທ້າຍເດືອນກ່ອນ.

ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງທີ່ບາງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງປະເທດນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງກອງທັບ ແກ່ຍາວເວລາຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບ ດຳເນີນເປັນອາທິດທີ 4.

ພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມີນາ, ຮອດວັນທີ 02 ເມສາ, ອຳນາດການປົກຄອງກອງທັບ ມຽນມາ ໄດ້ປະກາດຄຳສັ່ງຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວເພື່ອໜູນຊ່ວຍການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳສາກົນພາຍຫຼັງເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 3.700 ຄົນ ແລະ ມ້າງເພທຳລາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຫຼາຍລະບົບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັບ​ໝຶ່ນ​ຄົນ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼມາ ວາ​ຕີ​ກັງ ເພື່ອ​ອຳ​ລາ​ສັນ​​ຕະ​ປະ​ປາ Francis

ນັບ​ໝຶ່ນ​ຄົນ​ຫຼັ່ງ​ໄຫຼມາ ວາ​ຕີ​ກັງ ເພື່ອ​ອຳ​ລາ​ສັນ​​ຕະ​ປະ​ປາ Francis

ວັນທີ 23 ເມສາ, ມີປະມານ 20.000 ຄົນ ທີ່ມາຈາກທົ່ວທຸກສາລະທິດໃນໂລກມາລຽນແຖວເປັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຢູ່ ສະໜາມຫຼວງ ນັກບຸນ Peter ເພື່ອແສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ສັນຕະປະປາ Francis.
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