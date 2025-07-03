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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໂຈະ​ການ​ມອບ​ໂອນອາ​ວຸດໂດຍ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ໃຫ້​ແກ່ ຢູ​ແກຼນ

ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄດ້ຍົກອອກມາເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດ ອາເມລິກາ, ພາຍຫຼັງທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດດຳເນີນການສຳຫຼວດກວດຄືນຢ່າງຮອບດ້ານການໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານປ້ອງກັນຊາດໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.
ທຳນຽບ 5 ແຈ (ພາບເອກະສານ: THX/TTXVN)

ສື່ມວນຊົນຝ່າຍຕາເວັນຕົກໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ໂຈະຊົ່ວຄາວການມອບໂອນອາວຸດທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ, ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນສະໄໝອຳນາດການປົກຄອງທ່ານອະດີດປະທານາທິບໍດີ Joe Biden, ຍ້ອນມີຄວາມວິຕົກກັງວົນກ່ຽວກັບລະບົບການສະສົມດ້ານປ້ອງກັນຊາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

ທ່ານນາງ Anna Kelly ຮອງເລຂາການຂ່າວຂອງທຳນຽບຂາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໄດ້ຍົກອອກມາເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດ ອາເມລິກາ, ພາຍຫຼັງທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດດຳເນີນການສຳຫຼວດກວດຄືນຢ່າງຮອບດ້ານການໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານປ້ອງກັນຊາດໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດໃນທົ່ວໂລກ.

ໃນຂໍ້ຄວາມສົ່ງທາງ ອີແມວ, ທຳນຽບ 5 ແຈ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວມຍື່ນສະເໜີຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ບັນດາແບບວິທີເພື່ອສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ, ທີ່ເໝາະສົມກັບເປົ້າໝາຍຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ. ປັດຈຸບັນ, ອາເມລິກາ ຍັງບໍ່ທັນປະກາດນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານໃໝ່ໃດໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ສູງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍພົວ​ພັນ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ແບບ​ຮອບ​ດ້ານ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Donald Trump

ສະ​ພາ​ສູງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍພົວ​ພັນ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ແບບ​ຮອບ​ດ້ານ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Donald Trump

ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ, ສະພາສູງ ອາເມລິກາ ໂດຍພັກສາທາລະນະຄວບຄຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍພົວພັນພາຍໃນປະເທດຢ່າງຮອບດ້ານຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ດ້ວຍອັດຕາບັດສະໜັບສະໜູນ 51 ບັດ ແລະ ບັດຄ້ານ 50 ບັດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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