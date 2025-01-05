Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຫວັງ​ວ່າ ສ.ເກົາຫຼີ, ຈະ​ມຸ່​ງ​ໄປ​ເຖິງ​ຄ​ວາມ​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ອາເມລິກາ ຫວັງວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຈະດຳເນີນບັນດາຂັ້ນຕອນໄດ້ກຳນົດໃນລັດຖະທຳມະນູນປະເທດນີ້.
ທ່ານ John Kirby ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອາເມລິກາ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 3 ມັງກອນ, ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ສະແດງຄວາມຫວັງ ວ່າ ສ.ເກົາຫຼີ, ຈະມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາສຳພັນທະມິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຜົນປະໂຫຍດລວມ. ທ່ານ John Kirby ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກອອກຄຳປາໄສດັ່ງກ່າວ ພາຍຫຼັງອົງການຕ້ານໄພສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຢຸດຄວາມມານະພະຍາຍາມຈັບຕົວທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ເມື່ອວັນທີ 3 ມັງກອນ.

ໃນການປະຊຸມຂ່າວທາງອອນລາຍ, ທ່ານ Kirby ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາເມລິກາ ຫວັງວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຈະດຳເນີນບັນດາຂັ້ນຕອນໄດ້ກຳນົດໃນລັດຖະທຳມະນູນປະເທດນີ້, ພ້ອມທັງຢັງຢືນຄືນໃໝ່ວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຈະຮັກສາບັນດາຊ່ອງຕິດຕໍ່ພົວພັນ “ຢູ່ທຸກລະດັບ” ກັບ ເຊີອູນ. ຄຽງຂ້າງນັ້ນ, ທ່ານ Kirby ກໍ່ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາ “ທີ່ໝັ້ນຄົງ” ຂອງ ອາເມລິກາ ຮ່ວມສຳພັນກັບ ສ.ເກົາຫຼີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ

ຫວຽດນາມ - ລາວ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮົ່ງຢຽນ ຍົກອອກບັນດາໝາກຜົນພົ້ນເດັ່ນໃນການພົວພັນດ້ານການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃນປີ 2024. ພິເສດ, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດວົງເງິນການຄ້າລະຫວ່າງ 2 ປະເທດລືນກາຍລະດັບ 2 ຕື້ USD
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top