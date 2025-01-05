ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຫວັງວ່າ ສ.ເກົາຫຼີ, ຈະມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມມີສະຖຽນລະພາບ
ວັນທີ 3 ມັງກອນ, ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ສະແດງຄວາມຫວັງ ວ່າ ສ.ເກົາຫຼີ, ຈະມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັກສາສຳພັນທະມິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ຜົນປະໂຫຍດລວມ. ທ່ານ John Kirby ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ອາເມລິກາ ໄດ້ຍົກອອກຄຳປາໄສດັ່ງກ່າວ ພາຍຫຼັງອົງການຕ້ານໄພສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຢຸດຄວາມມານະພະຍາຍາມຈັບຕົວທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ເມື່ອວັນທີ 3 ມັງກອນ.
ໃນການປະຊຸມຂ່າວທາງອອນລາຍ, ທ່ານ Kirby ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາເມລິກາ ຫວັງວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຈະດຳເນີນບັນດາຂັ້ນຕອນໄດ້ກຳນົດໃນລັດຖະທຳມະນູນປະເທດນີ້, ພ້ອມທັງຢັງຢືນຄືນໃໝ່ວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຈະຮັກສາບັນດາຊ່ອງຕິດຕໍ່ພົວພັນ “ຢູ່ທຸກລະດັບ” ກັບ ເຊີອູນ. ຄຽງຂ້າງນັ້ນ, ທ່ານ Kirby ກໍ່ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາ “ທີ່ໝັ້ນຄົງ” ຂອງ ອາເມລິກາ ຮ່ວມສຳພັນກັບ ສ.ເກົາຫຼີ.