ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ, ລັດເຊຍ, ຈີນ ສືບຕໍ່ຢູ່ອັນດັບຕົ້ນໆຂອງຕາຕະລາງຈັດອັນດັບກຳລັງແຮງດ້ານການທະຫານປີ 2023
ຕາຕະລາງຈັດອັນດັບກຳລັງແຮງດ້ານການທະຫານປີ 2023 ຂອງ Global Firepower ໄດ້ປະເມີນຕີລາຄາ 145 ປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ກວ່າ 60 ປັດໄຈ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຈຳນວນພົນທະຫານ, ຍຸດໂທປະກອນ, ຄວາມສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນ, ທີ່ຕັ້ງພູມີສາດ ແລະ ແຫຼ່ງກຳລັງທີ່ພວມມີຢູ່.
ຕາມອົງການດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ຢືນອັນດັບ 1 ຂອງ ຕາຕະລາງ ແມ່ນປະເທດ ອາເມລິກາ ດ້ວຍງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການທະຫານຂຶ້ນເຖິງ 877 ຕື້ USD. ປະເທດນີ້ ມີເຮືອບິນ 13.300 ລຳ ແລະ ຈຳນວນພົນທະຫານຂຶ້ນເຖິງ 1.832.000 ຄົນ.
ຢືນອັນດັບທີ 2 ແມ່ນ ລັດເຊຍ, ດ້ວຍງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການທະຫານບັນລຸ 864 ຕື້ USD. ປັດຈຸບັນ, ລັດເຊຍ ມີທະຫານທັງໝົດ 1.330.900 ຄົນ ແລະ ມີເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະ ກຳລັງທະຫານໄດ້ຮັບການຝຶກຊ້ອມຢ່າງມີແບບມີແຜນ ພ້ອມທັງມີຜົນສະທ້ອນເຖິງຍຸດທະສາດຂອງທົ່ວໂລກ.
ຢູ່ອັນດັບທີ 3 ແມ່ນ ຈີນ ດ້ວຍລະດັບງົບປະມານໃຊ້ຈ່າຍແກ່ການທະຫານ 292 ຕື້ USD. ຈີນ ມີທະຫານທັງໝົດ 3.135.000 ຄົນ, ມີເຮືອບິນ 3.166 ລຳ ແລະ ລົດຖັງ 4.950 ຄັນ.
ບັນດາອັນດັບຕໍ່ໄປໃນຕາຕະລາງ ແມ່ນ ອິນເດຍ, ອັງກິດ, ສ.ເກົາຫຼີ, ປາກິດສະຖານ, ຍີ່ປຸ່ນ, ຝລັ່ງ ແລະ ອີຕາລີ ຕາມລຳດັບ.