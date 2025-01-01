ບ້ວງຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ນີ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ ທຳນຽບ 5 ແຈ ເອົາອາວຸດຈາກສາງຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ຂົນສົ່ງໄປສະໜາມຮົບຢ່າງວ່ອງໄວ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ແມ່ນໜູນຊ່ວຍ ຢູແກຼນ ສາມາດຊື້ຍຸດໂທປະກອນຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ຫຼື ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.
ວັນທີ 30 ທັນວາ, ອາເມລິກາ ໄດ້ປະກາດບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ທີ່ມີມູນຄ່າ 2,5 ຕື້ USD, ໃນສະພາບການ ວໍຊິງຕັນ ພວມແຂ່ງຂັນເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ ກີແອັບ ກ່ອນທີ່ທ່ານ Donald Trump ຈະຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ. ບ້ວງຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ນີ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ ທຳນຽບ 5 ແຈ ເອົາອາວຸດຈາກສາງຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ຂົນສົ່ງໄປສະໜາມຮົບຢ່າງວ່ອງໄວ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ແມ່ນໜູນຊ່ວຍ ຢູແກຼນ ສາມາດຊື້ຍຸດໂທປະກອນຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ຫຼື ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.
ທ່ານປະທານທິບໍດີ Joe Biden (ພາບ: THX/TTXVN)
ຕາມຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ, ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍໃໝ່ນີ້ ລວມມີເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ລູກປືນຮັບໃຊ້ລະບົບລູກສອນໄຟ HIMARS…
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)