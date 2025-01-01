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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ກາດ​ບ້ວງ​ເງິນ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃຫ້ ແກ່ ຢູ​ແກຼນ ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 2,5 ຕື້ USD

ບ້ວງຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ນີ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ ທຳນຽບ 5 ແຈ ເອົາອາວຸດຈາກສາງຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ຂົນສົ່ງໄປສະໜາມຮົບຢ່າງວ່ອງໄວ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ແມ່ນໜູນຊ່ວຍ ຢູແກຼນ ສາມາດຊື້ຍຸດໂທປະກອນຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ຫຼື ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.
ທ່ານປະທານທິບໍດີ Joe Biden (ພາບ: THX/TTXVN)
ວັນທີ 30 ທັນວາ, ອາເມລິກາ ໄດ້ປະກາດບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ທີ່ມີມູນຄ່າ 2,5 ຕື້ USD, ໃນສະພາບການ ວໍຊິງຕັນ ພວມແຂ່ງຂັນເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ ກີແອັບ ກ່ອນທີ່ທ່ານ Donald Trump  ຈະຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານາທິບໍດີ. ບ້ວງຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ນີ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ ທຳນຽບ 5 ແຈ ເອົາອາວຸດຈາກສາງຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ຂົນສົ່ງໄປສະໜາມຮົບຢ່າງວ່ອງໄວ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ແມ່ນໜູນຊ່ວຍ ຢູແກຼນ ສາມາດຊື້ຍຸດໂທປະກອນຈາກຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ຫຼື ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.  

ຕາມຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ, ບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍໃໝ່ນີ້ ລວມມີເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ, ລູກປືນຮັບໃຊ້ລະບົບລູກສອນໄຟ HIMARS…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້​ງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້​ງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ລາວ - ຫວຽດ​ນາມ

ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນ, ກະກຽມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງປະເທດຄັ້ງທີ 47 ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ, ຕັດສິນໃຈສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ - ການລົງທຶນ.
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