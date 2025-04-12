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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ເງິນ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟີກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ກັບ ອາເມລິກາ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າຕາມທິດສົມດູນ, ກົມກຽວ, ຍືນຍົງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການເງິນ ອາເມລິກາ Scott Bessent (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ ດ້ວຍຖານະເປັນທູດພິເສດ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບບັນດາບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດ ການຄ້າສອງຝ່າຍ, ວັນທີ 10 ເມສາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໂຮ່ດຶກເຟິກ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການເງິນ ອາເມລິກາ Scott Bessent ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຄ້າ ອາເມລິກາ Howard Lutnick.

ທີ່ການພົບປະຄັ້ງນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟີກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ກັບ ອາເມລິກາ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າຕາມທິດສົມດູນ, ກົມກຽວ, ຍືນຍົງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕີລາຄາສູງເລື່ອງສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເລີ່ມຕົ້ນການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສົມທົບ, ໃນນັ້ນ ລວມມີບັນດາຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບພາສີອາກອນ, ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາ, ສະເໜີສອງຝ່າຍແລກປ່ຽນຢ່າງລະອຽດໂດຍໄວ ເພື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງໃນເວລາໄວທີ່ສຸດ.

ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີການເງິນ ອາເມລິກາ Scott Bessent ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຄ້າ ອາເມລິກາ Howard Lutnick ລ້ວນແຕ່ເຫັນດີຕໍ່ທັດສະນະຈະສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອເຈລະຈາກັນ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນການພົວພັນເສດຖະກິດ - ການຄ້າສອງຝ່າຍ, ມຸ່ງໄປເຖິງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Donald Trump ຢາກ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ ຈີນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Donald Trump ຢາກ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ ຈີນ

ວັນທີ 10 ເມສາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານຢາກບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກັບ ຈີນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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