ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຈັດວາງອັດຕາພາສີ 30% ສຳລັບສິນຄ້າຂອງ EU ແລະ ເມັກຊີໂກ
ໃນຈົດໝາຍຝາກເຖິງທ່ານນາງ Ursula von der Leyen ປະທານຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC), ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ກ່າວເຕືອນວ່າ ຈະເພີ່ມອັດຕາພາສີ ຖ້າຫາກວ່າ EU ເພີ່ມອັດຕາພາສີສຳລັບສິນຄ້າຂອງ ອາເມລິກາ ຫຼື ມີບັນດາມາດຕະການໂຕ້ຕອບອື່ນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການນຳ ອາເມລິກາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ EU ເປີດປະຕູຕະຫຼາດການຄ້າສຳລັບ ອາເມລິກາ ກໍຄື ຍົກເລີກບັນດານະໂຍບາຍພາສີອາກອນ ແລະ ປອດພາສີອາກອນ ແລະ ຮົ້ວກີດຂວາງດ້ານການຄ້າ, ແທນທີ່ນັ້ນ, ອາເມລິກາ ຈະພິຈາລະນາດັດປັບອັດຕາພາສີຕາມສະພາບການຂອງການພົວພັນສອງຝ່າຍ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ໃນຈົດໝາຍຝາກເຖິງທ່ານນາງ Claudia Sheinbaum ປະທານາທິບໍດີ ເມັກຊີໂກ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລະດັບອັດຕາພາສີ 30% ໄດ້ຮັບການຈັດວາງ ຍ້ອນວ່າ ເມັກຊີໂກ ບໍ່ໃຫ້ການສົມທົບຢ່າງພຽງພໍເພື່ອສະກັດກັ້ນບັນດາກຸ່ມອາດຊະຍາກຳຢາເສັບຕິດ ແລະ fenanyl ເຂົ້າຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ; ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການຂາດດຸນການຄ້າຈາກບັນດານະໂຍບາຍພາສີອາກອນ ແລະ ປອດພາສີ ແລະ ຮົ້ວກີດຂວາງດ້ານການຄ້າຂອງ ເມັກຊີໂກ ກໍແມ່ນໄພນາບຂູ່ໃຫຍ່ສຳລັບພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ Trump ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະພິຈາລະນາການດັດປັບອັດຕາພາສີດັ່ງກ່າວ ຖ້າຫາກວ່າ ເມັກຊີໂກ ແກ້ໄຂໄດ້ບັນດາຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງ ອາເມລິກາ.