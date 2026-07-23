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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກະກຽມ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ຮອບ​ໃໝ່​ສຳ​ລັບ 60 ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ການ​ຄ້າ

ວັນ​ທີ 21 ກໍ​ລະ​ກົດ, ທ່ານ Jamieson Greer ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຈະ “ມີ​ການ​ກະ​ທຳ​ໂດຍ​ໄວ” ກ່ຽວ​ກັບ​​ການ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ໃໝ່​ສຳ​ລັບນັບ​ສິບ​ປະ​ເທດ, ໃນຂ​ະ​ນະ​ທີ່​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ທົ່ວ​ໂລກ 10% ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ຈະ​ໝົດ​ຜົນ​ສັກ​ສິດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 24 ກໍ​ລະ​ກົດ.

  ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ​ (ພາບ: AA/VNA)  

ເມື່ອ​ຕອບ​ສຳ​ພາດ​ຕໍ່​ຊ່ອງ​ໂທ​ລະ​ພາບ CNBC, ທ່ານ Jamieson Greer ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກໍ​ໄດ້​ເຕື້ອ​ງ​ເຖິ​ງ​ເລື່ອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ມີ​ກົດ​ໝາຍ​ຫ້າມ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກຳ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຜະ​ລິດ​ດ້ວຍ​ແຮງ​ງານ​ຜູ້​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ, “ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ປະ​ເທດ​ອື່ນ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ປະ​ກາດ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ຫຼື ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ເທື່ອ”. ທ່ານ Jamieson Greer ກໍ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ຄາດ​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຈະ​ຍົກ​ອອກ​ມາດ​ຕະ​ການ​ໃໝ່​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ປົກ​ຄຸມ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າຂອງ​ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃນ​ໄວໆນີ້, ແຕ່​ບໍ່​ຍົກ​ໃຫ້​ຮູ້​ຈຸດ​ເວ​ລາ​ລະ​ອຽດ.

ໜັງ​ສື​ພິມ Financial Times ໄດ້​ຄັດ​ສະ​ເໜີ​ບັນ​ດາ​ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ ໂດຍ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ອາດ​ຈະ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ​ແຕ່ 10 – 12,5% ສຳ​ລັບ​ສິນ​ຄ້າ​ທີ່​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ 60 ປະ​ເທດ ໃນ​ອາ​ທິດ​ນີ້ ແລະ ຖື​ວ່າ ບັນ​ດາ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ນີ້ ບໍ່​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ທີ່​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ​ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ແຮງ​ງານ​ຜູ້​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີຫຼາຍ​ການກຳ​ນົດ​ທິດ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີຫຼາຍ​ການກຳ​ນົດ​ທິດ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວັນ​ທີ 22 ກໍ​ລະ​ກົດ, ທ່ານ ເລ​ຮ​ວ່າຍ​ຈູງ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ. ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 59 (AMM – 59) ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຢູ່ ຟີ​ລິບ​ປິນ.
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