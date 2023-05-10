ຂ່າວສານ
ອານຸລັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ຕ້ອງມີລັກສະນະຮອບດ້ານ, ກວມລວມ
ນີ້ແມ່ນການເນັ້ນໜັກຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາປະເມີນແຜນກຳນົດການອະນຸລັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີວ່າ:
ຈຸດເວລານີ້, ການວາງແຜນກຳນົດຕ້ອງມີລັກສະນະສືບທອດ, ແຕ່ຕ້ອງສັງລວມ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂ ບັນດາການພົວພັນເພື່ອກາຍເປັນ ແຜນກຳນົດແຫ່ງຊາດໄດ້. ການວາງແຜນກຳນົດນີ້ກໍ່ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ພວມເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ກໍ່ວາງອອກຫຼາຍເປົ້າໝາຍໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງພິຈາລະນາ ເຮັດແນວໃດການວາງແຜນກຳນົດຕ້ອງໄປທັນກັບສະພາບການລວມຂອງໂລກ.