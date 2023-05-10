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ຂ່າວສານ

ອາ​ນຸ​ລັກ​ຮັກ​ສາ​ຊີ​ວະ​ນາໆ​ພັນ ຕ້ອງ​ມີ​ລ​ັກ​ສະ​ນະ​ຮອບ​ດ້ານ, ກວມ​ລວມ

ຫວຽດນາມ ມີຄຸນຄ່າຊີວະນາໆພັນສູງ, ມີຫຼາຍປະເພດທີ່ມີລັກສະນະພິເສດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກໂລກ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸລັກຮັກສາ, ຂຸດຄົ້ນ, ນຳໃຊ້ແບບຍືນຍົງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ນີ້ແມ່ນການເນັ້ນໜັກຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາປະເມີນແຜນກຳນົດການອະນຸລັກຮັກສາຊີວະນາໆພັນ ແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ. ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີວ່າ:

        ຈຸດເວລານີ້, ການວາງແຜນກຳນົດຕ້ອງມີລັກສະນະສືບທອດ, ແຕ່ຕ້ອງສັງລວມ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂ ບັນດາການພົວພັນເພື່ອກາຍເປັນ ແຜນກຳນົດແຫ່ງຊາດໄດ້. ການວາງແຜນກຳນົດນີ້ກໍ່ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະປະເທດທີ່ພວມເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍຊີວະນາໆພັນ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ຫວຽດນາມ ໄດ້ສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ແລະ ກໍ່ວາງອອກຫຼາຍເປົ້າໝາຍໃໝ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງພິຈາລະນາ ເຮັດແນວໃດການວາງແຜນກຳນົດຕ້ອງໄປທັນກັບສະພາບການລວມຂອງໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່: ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 42 ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ “ພາກ​ພື້ນ ອາ​ຊຽນ ທີ່​ມີ​ຂອບ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່: ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42 ຢູ່ Labuan Bajo, ອິນໂດເນເຊຍ.
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