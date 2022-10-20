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ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ ແລະ ຈີນ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ຮ່າງ COC ສະ​ບັບ​ທີ 2

ວັນທີ 18 ຕຸລາ, ທ່ານ Dato Lim Jock Hoi ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ພວມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ສະບັບທີ 2.

ວັນທີ 18 ຕຸລາ, ທ່ານ Dato Lim Jock Hoi ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ພວມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ສະບັບທີ 2.

    

ທ່ານ Dato Lim Jock Hoi ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ 

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມທາງໄກ ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມໂຕະມົນຄັ້ງທີ 11 ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ (ERIA) ແລະ ໜັງສືພິມ Khmer Times ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ທ່ານ Dato Lim Jock Hoi ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ສອງຝ່າຍໄດ້ສ້າງສຳເລັດຮ່າງ COC ສະບັບທຳອິດ ແລະ ກຳລັງກ້າວໄປເຖິງການສ້າງຮ່າງ COC ສະບັບທີ 2.  ຕາມທ່ານ Dato Lim Jock Hoi ແລ້ວ,  ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ຫວັງວ່າ  ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບ COC ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມສະພາບການຕົວຈິງ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ການເຈລະຈາຄັ້ງຕ່າງໆ ກຳລັງດຳເນີນ ແລະ ຫວັງວ່າ ຈະດຳເນີນໄປຢ່າງວ່ອງໄວ.

ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ກວດກາວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ Sonca ແລະ ຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ

ປະທານປະເທດ ກວດກາວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ Sonca ແລະ ຝົນຕົກນ້ຳຖ້ວມຢູ່ນະຄອນດ່ານັງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 19 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ່ານັງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລວັນແທ່ງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວບັນດາຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກພາຍຸ , ກວດກາຕົວຈິງເຂດມີດິນເຈື່ອນຍ້ອນພາຍຸ Sonca ແລະ ນ້ຳຖ້ວມກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນ.
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