ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານສືບລາຊະການລັບການທະຫານ ເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນພາກພື້ນ
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອາຊຽນ ຮ່ວມມື ເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ”, ຜູ້ແທນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ໄດ້ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນທັດສະນະກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດສືບລາຊະການລັບການທະຫານ/ປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືເພື່ອສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນພາກພື້ນ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນກ່ຽວທັບທັດສະນະ ສະພາບການພົ້ນເດັ່ນໃນພາກພື້ນ, ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ໃນຂອບເຂດການທະຫານ/ປ້ອງກັນຊາດ, ພິເສດໃນຂົງເຂດສືບລາຊະການລັບ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືວິຊາສະເພາະ, ເຊັ່ນ: ລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນນັກສືບຂ່າວໜຸ່ມ ອາຊຽນ (AJIIP), ອາຊຽນ ສາຍຕາຂອງພວກເຮົາ (AOE), ປະຊາຄົມສືບລາຊະການລັບການທະຫານ/ປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ (AMIC).
ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມຫົວໜ້າກົມການຮົບ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 14 (AMOM 14).