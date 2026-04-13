ຂ່າວສານ ອາຊຽນ ອອກຖະແຫຼງການຮຽກຮ້ອງຟື້ນຟູການເດີນທາງໄປມາຢູ່ຊອງແຄບທະເລ Hormuz 13/04/2026 ຖະແຫຼງການຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອ, ປົກປ້ອງສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ບັນດາຊ່ອງແຄບທະເລທີ່ນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເດີນເຮືອສາກົນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ວົງແຄບເດືອນ ກຸ່ມພາ 2026 ຢູ່ຟີລິບປິນ. ວັນທີ 13 ເມສາ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບບັນດາການຜັນແປຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ, ຕາມນັ້ນແລ້ວໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງສອງອາທິດລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 8 ເມສາ ປີ 2026. ຖະແຫຼງການຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ລະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເດີນເຮືອ, ປົກປ້ອງສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ບັນດາຊ່ອງແຄບທະເລທີ່ນຳໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການເດີນເຮືອສາກົນ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ລວມມີ ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ 1982 (UNCLOS 1982), ບັນດາມາດຕະຖານ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີໃນຕົວຈິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງ ອົງການການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ (ICAO) ແລະ ອົງການການເດີນເຮືອ ສາກົນ (IMO). (ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)