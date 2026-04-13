Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຟື້ນ​ຟູ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ມາ​ຢູ່​ຊອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄືນ​ໃໝ່​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ, ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ເສ​ລີ​ໃນ​ການ​ເດີ​ນ​ເຮືອ ແລະ ການ​ບິນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ສາ​ກົນ, ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ
  ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ວົງ​ແຄບ​ເດືອນ ກຸ່ມ​ພາ 2026 ຢູ່​ຟີ​ລິບ​ປິນ.  
ວັນ​ທີ 13 ເມ​ສາ, ບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ຜັນ​ແປ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ, ຕາມ​ນັ້ນ​ແລ້ວ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຊົມ​ເຊີຍ​ຕໍ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ​ສອງ​ອາ​ທິດ​ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອີ​ຣານ ທີ່​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 8 ເມ​ສາ ປີ 2026. ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຄືນ​ໃໝ່​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ, ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ເສ​ລີ​ໃນ​ການ​ເດີ​ນ​ເຮືອ ແລະ ການ​ບິນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ສາ​ກົນ, ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ, ລວມ​ມີ ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ທະ​ເລ 1982 (UNCLOS 1982), ບັນ​ດາ​ມາ​ດ​ຕະ​ຖານ ແລະ ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຖິງ ອົງ​ການ​ກາ​ນ​ບິນ​ພົນ​ລະ​ເຮືອ​ນສາ​ກົນ (ICAO) ແລະ ອົງ​ການ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ ​ສາ​ກົນ (IMO).

(ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພາກ​ທີ1 ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້​ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ລຶກ​ຂອງ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ​ຊຸດ​ທີ XVI ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ເນື້ອ​ໃນ​ໂຄງ​ການ

ພາກ​ທີ1 ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້​ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ລຶກ​ຂອງ ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊ​າດ​ຊຸດ​ທີ XVI ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ເນື້ອ​ໃນ​ໂຄງ​ການ

ພາກ​ທີ 1 ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ລຶກ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ XVI ໄດ້​ແກ່​ຍາວ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 6 ເມ​ສາ ຫາ​ວັນ​ທີ 12 ເມ​ສາ 2026, ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ເນື້ອ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ວາງ​ອອກ. ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ເຂົ້າ​ວຽກ​ງານ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top