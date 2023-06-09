Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ມາດ​ຕະ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ

ທ່ານ Arief Prasetyo Adi ຜູ້ນຳອົງການສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ອິນໂດເນເຊຍ (NFA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຕ້ອງມີການກະທຳຢ່າງລະອຽດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງດ້ານວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ
ບັນດາຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: Antara)

ທຸກປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສະກັດກັ້ນບັນດາຄວາມສ່ຽງຂາດແຄນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ ຍ້ອນສິ່ງທ້າທາຍນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງຜູ້ແທນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສຳຮອງະບຽງອາຫານອາຊຽນ(AFSRB) ພວມດຳເນີນຢູ່ ຕາເວັນອອກ Java (ອິນໂດເນເຊຍ).

ໃນກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 – 8 ມິຖຸນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະບຽງອາຫານ, ລວມມີວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານ, El Nino ແລະ ວິທີການກະກຽມສຳຮອງສະບຽງອາຫານທີ່ເໝາະສົມຢູ່ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. ທ່ານ Arief Prasetyo Adi ຜູ້ນຳອົງການສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ອິນໂດເນເຊຍ (NFA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຕ້ອງມີການກະທຳຢ່າງລະອຽດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງດ້ານວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ, ລວມມີບັນດາຄວາມສ່ຽງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຕໍ່ລະບົບສະບຽງອາຫານ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງແຫຼ່ງສະບຽງອາຫານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ສະບຽງອາຫານໃນພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top