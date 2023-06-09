ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ປຶກສາຫາລືມາດຕະການສະກັດກັ້ນວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານ
ທຸກປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຕ້ອງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສະກັດກັ້ນບັນດາຄວາມສ່ຽງຂາດແຄນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ ຍ້ອນສິ່ງທ້າທາຍນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢັ້ງຢືນຂອງຜູ້ແທນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສຳຮອງສະບຽງອາຫານອາຊຽນ(AFSRB) ພວມດຳເນີນຢູ່ ຕາເວັນອອກ Java (ອິນໂດເນເຊຍ).
ໃນກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 – 8 ມິຖຸນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງສະບຽງອາຫານ, ລວມມີວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານ, El Nino ແລະ ວິທີການກະກຽມສຳຮອງສະບຽງອາຫານທີ່ເໝາະສົມຢູ່ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ. ທ່ານ Arief Prasetyo Adi ຜູ້ນຳອົງການສະບຽງອາຫານແຫ່ງຊາດ ອິນໂດເນເຊຍ (NFA) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຕ້ອງມີການກະທຳຢ່າງລະອຽດເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງດ້ານວິກິດການດ້ານສະບຽງອາຫານທົ່ວໂລກ, ລວມມີບັນດາຄວາມສ່ຽງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຕໍ່ລະບົບສະບຽງອາຫານ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງແຫຼ່ງສະບຽງອາຫານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ສະບຽງອາຫານໃນພາກພື້ນ.