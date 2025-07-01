ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ
ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ ຫາວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາ ລຳເບີ, ມາເລເຊຍ, ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ (AICHR) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນພາກພື້ນ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ໂດຍມີລັກສະນະກວມລວມ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໂດຍ ມາເລເຊຍ, ປະເທດປະທານ ອາຊຽນ 2025 ເປັນເຈົ້າພາບ.
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ກອງປະຊຸມສໍາມະນາພາກພື້ນ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບທັດສະນະຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ສິດທິມະນຸດ”, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງຂອບເຂດການແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບເພດ ແລະ ການປະພຶດກ່ຽວກັບດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ວັດທະນະທຳ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີການປົກປ້ອງສິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ AICHR ກ່ອນດຳເນີນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 58 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງຈະດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 8 – 11 ກໍລະກົດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ກົວລາລຳເປີ. ຫວຽດນາມ ເປັນປະທານວາລະໜຶ່ງຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ປະສານທັດສະນະທາງເພດເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ, ຂັ້ນຕອນ, ກົນໄກ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດ”.