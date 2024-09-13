ຂ່າວສານ
ອາຊີບ ເຮັດກຸບເປັນເອກະລັກຢູ່ ຟຸຢາ ຂອງແຂວງ ຢາດິ້ງ ໄດ້ກາຍເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ
ກາດເຕື່ອງ, ເມືອງ ຝຸກາດ, ຫ່າງຈາກໃຈກາງນະຄອນ ກຸຍເຍິນ ປະມານ 35 ກິໂລແມັດ. ໝູ່ບ້ານກຸບເປັນເອກະລັກຢູ່ ຝຸຢາ ຢູ່ຕາແສງ ກາດເຕື່ອງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາກວ່າ 300 ປີ. ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ, ກຸບມ້າ ຝຸຢາ ໄດ້ຮັບການຜະລິດເພື່ອຮັບໃຊ້ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ມີຊີວິດສົມບູນພຸນສຸກ ຫຼື ມີຍົດສັກອຳນາດທີ່ມັກຂີ່ມ້າເທື່ອນັ້ນ. ປັດຈຸບັນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບໝູ່ບ້ານອາຊີບນີ້. ລຸງ ໂດ໊ວັນລາງ (ອາຍຸ 75 ປີ), ເຊິ່ງມີປະສົບການເຮັດກຸບມາຫຼາຍກວ່າ 6 ທົດສະວັດ ຢູ່ໝູ່ບ້ານແຫ່ງນີ້ ມີຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນເມື່ອອາຊີບນີ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງວ່າເປັນມໍລະດົກວັດນະທະບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ.
“ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານເຮັດກຸບເປັນເອກະລັກຢູ່ ຟູຢາ ມີຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ນີ້ແມ່ນກຳລັງໜູນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ກໍຄືພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງໃນບ້ານ ຟຸຢາ ນີ້ ເພື່ອພັດທະນາ, ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຜະລິດອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ງາມກວ່າເກົ່າ ເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາອາຊີບພື້ນເມືອງນີ້ ຕະຫຼອດໄປ”.