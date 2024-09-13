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ຂ່າວສານ

ອາ​ຊີບ ເຮັດ​ກຸບເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຢູ່ ຟຸ​ຢາ ຂອງ​ແຂວງ ຢາ​ດິ້ງ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ບໍ່​ເປັນ​ວັດ​ຖຸ​ລະ​ດັບ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກັນຍາ, ພະແນກວັດທະນະທຳ - ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການເມືອງ ຝຸກາດ, ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ ໄດ້ຈັດພິທີມອບ - ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຂອງກະຊວງວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍຮັບຮອງວ່າ “ອາຊີບເຮັດກຸບເປັນເອກະລັກຢູ່ ຝຸຢາ” ແມ່ນມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ.
ພິທີຮັບໃບຢັ້ງຢືນ (ພາບ: TTXVN)

ກາດເຕື່ອງ, ເມືອງ ຝຸກາດ, ຫ່າງຈາກໃຈກາງນະຄອນ ກຸຍເຍິນ ປະມານ 35 ກິໂລແມັດ. ໝູ່ບ້ານກຸບເປັນເອກະລັກຢູ່ ຝຸຢາ ຢູ່ຕາແສງ ກາດເຕື່ອງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພັດທະນາກວ່າ 300 ປີ. ແຕ່ກີ້ແຕ່ກ່ອນ, ກຸບມ້າ ຝຸຢາ ໄດ້ຮັບການຜະລິດເພື່ອຮັບໃຊ້ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ມີຊີວິດສົມບູນພຸນສຸກ ຫຼື ມີຍົດສັກອຳນາດທີ່ມັກຂີ່ມ້າເທື່ອນັ້ນ. ປັດຈຸບັນ, ແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບໝູ່ບ້ານອາຊີບນີ້. ລຸງ ໂດ໊ວັນລາງ (ອາຍຸ 75 ປີ), ເຊິ່ງມີປະສົບການເຮັດກຸບມາຫຼາຍກວ່າ 6 ທົດສະວັດ ຢູ່ໝູ່ບ້ານແຫ່ງນີ້ ມີຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນເມື່ອອາຊີບນີ້ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງວ່າເປັນມໍລະດົກວັດນະທະບໍ່ເປັນວັດຖຸລະດັບຊາດ.

“ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານເຮັດກຸບເປັນເອກະລັກຢູ່ ຟູຢາ ມີຄວາມປະຕິຊົມຊື່ນເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ນີ້ແມ່ນກຳລັງໜູນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ກໍຄືພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງໃນບ້ານ ຟຸຢາ ນີ້ ເພື່ອພັດທະນາ, ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຜະລິດອອກບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ງາມກວ່າເກົ່າ ເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາອາຊີບພື້ນເມືອງນີ້ ຕະຫຼອດໄປ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍີ່​ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ Yagi

ຍີ່​ປຸ່ນ, ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາ​ກົນ ໜູນ​ຊ່ວຍ ຫວຽດ​ນາມ ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ຮ້າຍ​ຢ້ອນຫຼັງ​ຈາກ​ພາ​ຍຸ Yagi

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກສະຖານທູດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຖານທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ລັດຖະບານສອງປະເທດນີ້ໄດ້ຕົກລົງໜູນຊ່ວຍສິນຄ້າ, ເຄື່ອງອຸປະກອນສຸກເສີນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນຢູ່ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນ ພາກເໜືອ.
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