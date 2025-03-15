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ຂ່າວສານ

ອາໄລຫາບັນດາທະຫານເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດໃນເຫດການ ກາກມາ 37 ປີກ່ອນນີ້

ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ພວມຜັນຂະຫຍາຍແຜຍການສ້າງຫໍພິພິຕະພັນ ເຈື່ອງຊາ, ກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ, ຈິດວິນຍານ ແລະ ຕິດພັນກັບເຂດອະນຸສາວະລີນັກຮົບ ກາກມາ.
ການນຳເມືອງ ກາມເລິມ ຖະຫວາຍທູບທຽນ, ອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢ່າງພິລະອາດຫານໃນເຫດການ ກາກມາ (ພາບ: baokhanhhoa.vn)

ໃນຊຸມມື້ນີ້, ເຂດອະນຸສາວະລີບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ກາກມາ, ເມືອງ ກາມເລິມ, ແຂວງ ແຄງຮ່ວາ, ໄດ້ຕ້ອນຮັບຫຼາຍຄະນະນັກທ່ອງທ່ຽວມາຖະຫວາຍທູບທຽນ, ອາໄລຫາບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢ່າງພິລະອາດຫານໃນເຫດການ ກາກມາ ກ່ອນນີ້ 37 ປີ (14 ມີນາ 1988 – 14 ມີນາ 2025).

ວັນທີ 13 ມີນາ, ຢູ່ທີ່ນີ້, ສະຫະພັນແຮງງານແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະພັກເມືອງ ກາມເລິມ ຈັດພິທີຖະຫວາຍທູບທຽນອາໄລຫະພະນັກງານ, ທະຫານເຮືອປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ 64 ຄົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເມື່ອພວມປະຕິບັດໜ້າທີ່ປົກປັກຮັກສາເກາະ ກາກມາ ໃນວັນທີ 14 ມີນາ 1988.

ເພື່ອຕອບບຸນແທນຄຸນການເສຍສະຫຼະຊີວິດຂອງບັນດານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊິວິດເພື່ອຊາດ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ແຄງຮ່ວາ ພວມຜັນຂະຫຍາຍແຜຍການສ້າງຫໍພິພິຕະພັນ ເຈື່ອງຊາ, ກິດຈະກຳວັດທະນະທຳ, ປະຫວັດສາດ, ຈິດວິນຍານ ແລະ ຕິດພັນກັບເຂດອະນຸສາວະລີນັກຮົບ ກາກມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຫວຽດ​ນາມ - EIB ໃນ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ສິນ​ເຊື່ອ​​ໂຄງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສີ​ຂຽວ

ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຫວຽດ​ນາມ - EIB ໃນ​ການ​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ສິນ​ເຊື່ອ​​ໂຄງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ສີ​ຂຽວ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ (ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈີ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Nicola Beer, ຮອງປະທານທະນາຄານລົງທຶນເອີລົບ (EIB).
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