Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດມີຄວາມສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ

ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຫາຍ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເມື່ອປີ 2023.
ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຫາຍ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ (ພາບ: TTXVN)

ອາເມລິກາ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດມີຄວາມສຳຄັນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານ ຫງວຽນດຶກຫາຍ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ່ການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດລັດ Oregon, ອາເມລິກາ ໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 09 ກັນຍາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ຄະນະຜູ້ແທນນຳໂດຍທ່ານ Daniel Loc Nguyen, ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳລັດ Oregon ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ.

ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຫາຍ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນງານການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍໃນໄລຍະ 30 ປີຜ່ານມາ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນຂອບເຂດຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງເມື່ອປີ 2023. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີໃຫ້ 2 ປະເທດສືບຕໍໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ສ້າງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ການຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ການພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວ…

ສ່ວນທ່ານ Daniel Loc Nguyen, ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ປາດຖະໜາວ່າ, ການພົວພັນ 2 ຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ, ຍາວນານ ແລະ ນັບມື້ນັບມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການທູດປະຊາຊົນຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວແນະນຳຮູບເງົາ ເມືອດໍ

ເພີ່ມທະວີການທູດປະຊາຊົນຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວແນະນຳຮູບເງົາ “ເມືອດໍ”

ການເຄື່ອນໄຫວກໍ່ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເພື່ອນມິດສາກົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ, ຊາວ ຫວຽດນາມ; ເຈດຈຳນົງອົງອາດກ້າແກ່ນ, ພິລະອາດຫານ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງສັນຕິພາບຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ຢ່າງຍືດເຍື້ອຍາວນານຍາດເອົາເອກະລາດມາໃຫ້ຊົນຊາດ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top